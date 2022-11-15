الاحتلال يأخذ قياسات منزل أسير من قلقيلية ويعتقل سبعة مواطنين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة حجة شرق قلقيلية، وداهمت منزل الأسير يونس هيلان.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال داهمت منزل ذوي الأسير الشاب "يونس جلال هيلان (19 عاما)، وأخذت قياساته.وتتهم سلطات الاحتلال الأسير هيلان، بأنه كان وراء قتل مستوطن قبل شهر في بلدة الفندق شرق قلقيلية.في السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش و(شاباك) و"حرس الحدود" اعتقلت خلال الليل سبعة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية وصادرت أسلحة وذخيرة وأموال.