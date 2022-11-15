الطقس: منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق بين الحين والآخر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى معدلها السنوي العام ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية. 2- خطر التزحلق على الطرقات. 3- تدني مدى الرؤيا الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: