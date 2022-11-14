دولي

رداً على القرار الأميركي..غانتس: لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي حول مقتل "أبو عاقلة"

رداً على القرار الأميركي..غانتس: لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي حول مقتل "أبو عاقلة"
غانتس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي "الإف بي آي" بفتح تحقيق في ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأفادت صحيفة (معاريف)، مساء اليوم الإثنين، بأن غانتس قال في تصريحات له: "قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقلة خطأ فادح"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقا مهنيا ومستقلا، تم عرضه على الأمريكيين الذين اطّلعوا على التفاصيل".

وأضافت: "لقد أوضحت للممثلين الأمريكيين أننا نقف وراء جنود الجيش الإسرائيلي، وأننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي، ولن نسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل".

وكانت وزارة العدل الأميركية، أخطرت وزارة القضاء الإسرائيلية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، فتح تحقيقا جنائيا بظروف اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي أعدمت برصاص قناص إسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في أيار/ مايو الماضي.

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