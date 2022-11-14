الاحتلال يفصل 3 من ضباطه بسبب الفشل في التعامل مع عملية التميمي

رام الله - دنيا الوطنقرر جيش الاحتلال ، اليوم الاثنين، فصل ثلاثة من ضباطه، بسبب الفشل في التعامل مع العملية البطولية التي نفذها الشهيد عدي التميمي على حاجز شعفاط العسكري بمدينة القدس المحتلة.وأصدر قائد ما يعرف "حرس الحدود" بجيش الاحتلال أمير كوهين، قراراً بالفصل النهائي بحق ثلاثة ضباط، في أعقاب الفشل بالتعامل مع منفذ عملية حاجز شعفاط بالقدس الشهيد عدي التميمي، والتي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين.وقال كوهين تعقيباً على فشل التعامل مع منفذ عملية شعفاط الشهيد التميمي: "المقاتلون لم يردوا على منفذ العملية كما كان متوقعاً".ومثّل الشهيد عدي التميمي مدرسة متكاملة في التضحية والإقدام والإثخان، عقب تنفيذه عملية جديدة بعد 12 يوماً من فشل الاحتلال في العثور عليه عقب تنفيذ عملية حاجز شعفاط.