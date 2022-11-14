عاجل

  • هيئة البث الإسرائيلية عن شقيق شيرين أبو عاقلة: السلطات الأمريكية أبلغتنا بفتح التحقيق وهو ما طالبنا به

  • (هآرتس) عن مسؤولين إسرائيليين: تحقيق واشنطن رمزي ولن يمضي دون موافقة الخارجية الأمريكية والتوافق مع إسرائيل

  • غانتس: أبلغنا الجانب الأمريكي أننا لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي وأننا نقف خلف جنودنا

  • غانتس: قرار مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في ظروف مقتل شيرين أبو عاقلة أمر خاطئ


شؤون فلسطينية

الطيراوي: فتح ليست جاهزة للانتخابات وغزة ظلمت من الاحتلال والحكومات الفلسطينية المتعاقبة

الطيراوي: فتح ليست جاهزة للانتخابات وغزة ظلمت من الاحتلال والحكومات الفلسطينية المتعاقبة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي
رام الله - دنيا الوطن
تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) توفيق الطيراوي، حول المعلومات الأخيرة المتعلقة بفصله من اللجنة المركزية للحلقة، وواقع حركة فتح الحالي، بالإضافة لملف تسريبات التحقيقات في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال الطيراوي في مقابلة مع قناة (الميادين) مساء اليوم الاثنين، إنه "لا صحة للمعلومات التي تنشر بخصوص فصلي من عضوية اللجنة المركزية"، موضحًا أنه علقّ حضوره في اجتماعات اللجنة بناءً على قراره الشخصي وليس تجميداً لعضويته.

وأوضح أنه منذ ثلاثة أشهر يتعرض لحملة "شعواء" من خلال نشر تصريحات باسمه يشتم بها أحد أو أهله وكانت آخر الحملات نشر التسريبات الصوتية.

ملف عرفات

وقال الطيراوي والذي يشغل منصب رئيس لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات خلال المقابلة إنه "بعد تحقيق لسنوات لم يثبت لدينا أي علاقة لأي أحد من القيادات السياسية بوضع السم للرئيس عرفات".

وأضاف أن "كل ما تم تسريبه في ملف اغتيال أبو عمار هي شهادات، وليست محاضر تحقيقات"، مبيناً أنه تم اختراق جهاز كمبيوتر يحتوي على كل شيء يتعلق بقضية اغتيال أبو عمار من التحقيقات والملفات ونتائج المختبرات الروسية حول الاغتيال.

فتح بحاجة لاستنهاض

وأكد الطيراوي أن حركة (فتح) في كل مكان تتواجد فيه حاليا سواء بالداخل أو الخارج بحاجة إلى استنهاض فوري وحقيقي، مضيفاً أن (فتح) ليست جاهزة حاليا للانتخابات.

غزة مظلومة

وشدد القيادي الطيراوي خلال حديثه على ضرورة إزالة الظلم الواقع على قطاع غزة منذ سنوات طويلة.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي أولاً، والحكومات الفلسطينية المتعاقبة ثانياً هي المسؤولة عن الظلم الواقع على غزة.


 


أخبار ذات صلة

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يفتح تحقيقا جنائيا باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يفتح تحقيقا جنائيا باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة

تفاصيل لقاء قيادي بين (حماس والديمقراطية) في بيروت

تفاصيل لقاء قيادي بين (حماس والديمقراطية) في بيروت

الاحتلال يفصل 3 من ضباطه بسبب الفشل في التعامل مع عملية التميمي

الاحتلال يفصل 3 من ضباطه بسبب الفشل في التعامل مع عملية التميمي

الأسير فتحي العتوم من جنين يرزق بتوأم عن طريق النطف المجمدة

الأسير فتحي العتوم من جنين يرزق بتوأم عن طريق النطف المجمدة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

الدعوة لإجراءات تحد من أثر الأزمات العالمية في مجالي الغذاء والطاقة على الواقع المحلي

الدعوة لإجراءات تحد من أثر الأزمات العالمية في مجالي الغذاء والطاقة على الواقع المحلي

اشتعال حافلة للمستوطنين شرق قلقيلية ومواجهات مع الاحتلال بالخليل

اشتعال حافلة للمستوطنين شرق قلقيلية ومواجهات مع الاحتلال بالخليل

الاحتلال يقتلع 2000 شجرة زيتون ويجرّف 150 دونمًا غرب سلفيت

الاحتلال يقتلع 2000 شجرة زيتون ويجرّف 150 دونمًا غرب سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفصل 3 من ضباطه بسبب الفشل في التعامل مع عملية التميمي

الاحتلال يفصل 3 من ضباطه بسبب الفشل في التعامل مع عملية التميمي

الأسير فتحي العتوم من جنين يرزق بتوأم عن طريق النطف المجمدة

الأسير فتحي العتوم من جنين يرزق بتوأم عن طريق النطف المجمدة

الدعوة لإجراءات تحد من أثر الأزمات العالمية في مجالي الغذاء والطاقة على الواقع المحلي

الدعوة لإجراءات تحد من أثر الأزمات العالمية في مجالي الغذاء والطاقة على الواقع المحلي

اشتعال حافلة للمستوطنين شرق قلقيلية ومواجهات مع الاحتلال بالخليل

اشتعال حافلة للمستوطنين شرق قلقيلية ومواجهات مع الاحتلال بالخليل

الاحتلال يقتلع 2000 شجرة زيتون ويجرّف 150 دونمًا غرب سلفيت

الاحتلال يقتلع 2000 شجرة زيتون ويجرّف 150 دونمًا غرب سلفيت

الرئيس عباس يصادق على تنفيذ النشرة لقوى الأمن الفلسطينية

الرئيس عباس يصادق على تنفيذ النشرة لقوى الأمن الفلسطينية

الرجوب: 2023 سيشهد ثورة في تطوير المؤسسة الرياضية الفلسطينية

الرجوب: 2023 سيشهد ثورة في تطوير المؤسسة الرياضية الفلسطينية

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تشارك في وقفة إسناد للوكالة

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تشارك في وقفة إسناد للوكالة

منوعات

إليسا تنزع حذائها خلال حفل في باريس .. وتعتذر لجمهورها !

إليسا تنزع حذائها خلال حفل في باريس .. وتعتذر لجمهورها !

في ذكرى وفاته.. ابنة الفنان يونس شلبي تتحدث عنه

في ذكرى وفاته.. ابنة الفنان يونس شلبي تتحدث عنه

شاهد: سبب بكاء الفنانة لبلبة أثناء تكريمها بجائزة &#34;إنجاز العمر&#34;

شاهد: سبب بكاء الفنانة لبلبة أثناء تكريمها بجائزة "إنجاز العمر"

لهذا السبب.. أمن مهرجان القاهرة السينمائي يمنع فنانة شهيرة من الدخول

لهذا السبب.. أمن مهرجان القاهرة السينمائي يمنع فنانة شهيرة من الدخول

شاهد: زياد برجي يدعم نادين الراسي على خشبة المسرح بطريقة مؤثرة

شاهد: زياد برجي يدعم نادين الراسي على خشبة المسرح بطريقة مؤثرة

ياسر جلال يتخذ قرار مفاجئ ويصدم جمهوره

ياسر جلال يتخذ قرار مفاجئ ويصدم جمهوره

لهذا السبب.. إلهام شاهين تُعلن غيابها عن دراما رمضان 2023

لهذا السبب.. إلهام شاهين تُعلن غيابها عن دراما رمضان 2023

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد أزمتهم الأخيرة

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة بما قالته عن عودة شيرين لحسام حبيب

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة بما قالته عن عودة شيرين لحسام حبيب

عربي

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

مقتل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

مقتل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش &#34;فهو عدو لنا&#34;

البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش "فهو عدو لنا"