الطيراوي: فتح ليست جاهزة للانتخابات وغزة ظلمت من الاحتلال والحكومات الفلسطينية المتعاقبة









رام الله - دنيا الوطنتحدث عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) توفيق الطيراوي، حول المعلومات الأخيرة المتعلقة بفصله من اللجنة المركزية للحلقة، وواقع حركة فتح الحالي، بالإضافة لملف تسريبات التحقيقات في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات.وقال الطيراوي في مقابلة مع قناة (الميادين) مساء اليوم الاثنين، إنه "لا صحة للمعلومات التي تنشر بخصوص فصلي من عضوية اللجنة المركزية"، موضحًا أنه علقّ حضوره في اجتماعات اللجنة بناءً على قراره الشخصي وليس تجميداً لعضويته.وأوضح أنه منذ ثلاثة أشهر يتعرض لحملة "شعواء" من خلال نشر تصريحات باسمه يشتم بها أحد أو أهله وكانت آخر الحملات نشر التسريبات الصوتية.ملف عرفاتوقال الطيراوي والذي يشغل منصب رئيس لجنة التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات خلال المقابلة إنه "بعد تحقيق لسنوات لم يثبت لدينا أي علاقة لأي أحد من القيادات السياسية بوضع السم للرئيس عرفات".وأضاف أن "كل ما تم تسريبه في ملف اغتيال أبو عمار هي شهادات، وليست محاضر تحقيقات"، مبيناً أنه تم اختراق جهاز كمبيوتر يحتوي على كل شيء يتعلق بقضية اغتيال أبو عمار من التحقيقات والملفات ونتائج المختبرات الروسية حول الاغتيال.فتح بحاجة لاستنهاضوأكد الطيراوي أن حركة (فتح) في كل مكان تتواجد فيه حاليا سواء بالداخل أو الخارج بحاجة إلى استنهاض فوري وحقيقي، مضيفاً أن (فتح) ليست جاهزة حاليا للانتخابات.غزة مظلومةوشدد القيادي الطيراوي خلال حديثه على ضرورة إزالة الظلم الواقع على قطاع غزة منذ سنوات طويلة.وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي أولاً، والحكومات الفلسطينية المتعاقبة ثانياً هي المسؤولة عن الظلم الواقع على غزة.