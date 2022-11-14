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شؤون فلسطينية

اشتعال حافلة للمستوطنين شرق قلقيلية ومواجهات مع الاحتلال بالخليل

اشتعال حافلة للمستوطنين شرق قلقيلية ومواجهات مع الاحتلال بالخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اشتعلت النيران في حافلة للمستوطنين جراء رشقها بزجاجات حارقة شرق قلقلية، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل.

ورشق فلسطينيون حافلة المستوطنين بالزجاجات الحارقة قرب بلدة عزون شرق قلقيلة، وهرعت طواقم الإطفال التابعة للاحتلال إلى المكان.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، تخللها عملية إلقاء للحجارة استهدفت آليات وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفلة جنات خالد درويش زيدات من بلدة بني نعيم بالخليل، وذلك على أحد الحواجز العسكرية القريبة من المسجد الإبراهيمي.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسر صلاح بزور من قرية رابا جنوب شرق جنين، بعد تسلمه بلاغاً لمراجعة المخابرات الإسرائيلية في معسكر سالم. 

يشار إلى أن الاحتلال شن الليلة الماضية، حملة اعتقالات طالت أكثر من 17 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وشهدت القدس المحتلة حملة اعتقالات تركزت في عناتا ومخيم شعفاط والبلدة القديمة، نفذت خلالها قوات الاحتلال اقتحامات للمنازل واعتقالات متفرقة.

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