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شؤون فلسطينية

رئيس جامعة القدس يستقبل القنصل الفرنسي في القدس بحثًا للتعاون

رئيس جامعة القدس يستقبل القنصل الفرنسي في القدس بحثًا للتعاون
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك القنصل العام الفرنسي في القدس السيد رينيه تروكاز والوفد المرافق له، في مكتبه، بحثًا لسبل التعاون المشترك على المستويين الأكاديمي والبحثي، بحضور نواب رئيس الجامعة.

وقدّم  أبو كشك تعريفًا بالجامعة وبرامجها الأكاديمية والتخصصات التي تطرحها، وخططها المستقبلية لتطوير برامجها، موضحًا بحديثه مراكز الجامعة في القدس التي ترعى وتقدم الخدمات لأهل المدينة، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية تجاههم، متطرقًا إلى المركز الصحي في الجامعة الذي يمتاز بباحثيه وطلبته وبرامجه الحديثة.

وأكد أبو كشك على جهود الجامعة لتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدوليّة المختلفة العاملة في القدس وفلسطين كون هذا التواصل والتعاون يحقق ويعزز من العلاقات الدولية ويخدم المجتمع الفلسطينيّ بشكل عام والمقدسيّ بشكل خاص.

كما وأكد على أهمية تعزيز العلاقات البحثية والأكاديمية مع الجامعات والمراكز البحثية الفرنسية، مقدمًا شكره لدعمهم المتواصل للجامعة أكاديميًا وبحثيًا.

من جانبه عبر القنصل الفرنسي العام عن إعجابه بما تقوم به الجامعة بالقدس من خدمات أكاديمية ومجتمعية سواء لقطاع الشباب أم للمجتمع بشكل أوسع بما يتعلق بالأمور التي تساعده وتدعم حفاظه على هويته ووجوده في المدينة المقدسة، مؤكدًا على اهتمامه بتعميق سبل التعاون البحثي والأكاديمي مع الجامعات والمراكز الفرنسية وجامعة القدس.

وعلى هامش اللقاء اجتمع الوفد الفرنسي بخريجي الجامعات الفرنسية والمستفيدين من منحة المقدسي، وقدموا تعريفًا حول منح الحكومة الفرنسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه، كما وتم عرض التفاصيل حول الدراسة وإجراء البحوث ومنح الابتعاث لأعضاء الهيئة الأكاديمية في فرنسا.

وتجول الوفد في مختبرات الصحة العامة والعيادة القانونية، وتعرفوا على كليات الجامعة.

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