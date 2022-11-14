شؤون فلسطينية

الرجوب: 2023 سيشهد ثورة في تطوير المؤسسة الرياضية الفلسطينية

الرجوب: 2023 سيشهد ثورة في تطوير المؤسسة الرياضية الفلسطينية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، أن العام المقبل 2023، سيشهد ثورة على صعيد التطوير وبناء سياسة إدارية ومالية وتسويقية واحدة في الاتحاد.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الإثنين، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الذي عُقد في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بحضور الأعضاء من المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات.           

وقال الرجوب إنه تم تثبيت 3 مسائل مهمة، وهي دور أعضاء الاتحاد في الحفاظ عليه كمظلة وطنية للرياضة الفلسطينية، بالإضافة للعمل على مأسسة الاتحاد ودوائره بما ينسجم مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في الاتحادين الآسيوي والدولي، مع مراعاة الظروف والأوضاع الصعبة التي نمر بها، وأخيراً ترجمة قرارات وتوجهات المكتب التنفيذي إلى آليات وسياسات قادرة على تحقيق أهدافنا الرياضية ببعدها وسياقها الوطني، لإحداث ثورة تطوير رياضية.

وتضمن الاجتماع مناقشة سير الأمور في المحافظات الجنوبية والشتات، بالإضافة لتقييم تطبيق السياسة الموحدة للاتحاد من النواحي المالية والإدارية والفنية والتسويقية، وتعليمات الاتحاد الدولي بشأن برامج الدعم، واستكمال تشكيل اللجان الدائمة للاتحاد، ومأسسة عمل الاتحاد، والاستحقاقات القادمة للمنتخبات، والمسابقات المحلية، والرزنامة الخاصة بمرحلة الإياب.

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