دولي

بهدف التطبيع.. اجتماع مسؤول إسرائيلي كبير مع وزير الخارجية العماني

بهدف التطبيع.. اجتماع مسؤول إسرائيلي كبير مع وزير الخارجية العماني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (قناة i24NEWS) مساء اليوم الاثنين، إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا اجتمع مؤخرا مع وزير الخارجية العماني سعيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي لدفع العلاقات وتعزيز التعاون الإقليمي.

وجاء في وثيقة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى MEDRC في عمان وحضره نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم الشرق الشرق الأوسط وشعبة عملية السلام بالوزارة، وقال سعيد خلال الاجتماع إن السلطنة تسعى الى تمييز نفسها عن دولة الإمارات العربية والبحرين، وبالتالي فإن تقدم مستقبلي في العلاقات يتطلب علاقة منفصلة ومباشرة بين السلطنة وإسرائيل مع التركيز على ثمار السلام الاقتصادي وبما يتماشى مع المبادئ التوجيهية من المملكة السعودية.

على جدول الأعمال الإسرائيلي هناك قضية مقلقة وهي مستقبل فتح الأجواء العمانية مستقبلا أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.

وتعتبر قضية تأمين مرور الطيران الإسرائيلي فوق سماء الخليج العربي أمرا ضروريا للاستفادة من إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية. وطرحت القضية خلال الاجتماع مع الوزير العماني لكن لم يتم إحراز اختراق حتى الآن.

وشدد البوسعيدي على أن بلاده تفضل مشاركة نشطة وهادئة في المنطقة تمكنها من مواصلة الحوار المباشر مع إسرائيل والفلسطينيين.

من جانبها، عرضت إسرائيل على عمان الانضمام إلى منتدى النقب والتعاون في عدد من المشاريع الإقليمية مع التركيز على ما يفيد الفلسطينيين.

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