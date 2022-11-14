المفوض العام لـ (أونروا) يحدد 3 مسارات للدعم المالي لتجنب انهيار الوكالة

رام الله - دنيا الوطنناشد المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني مام اللجنة الاستشارية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان للعمل على مسارات مختلفة من أجل مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالوكالة الدولية.وقال لازاريني في خطابه أمام اللجنة أن الوكالة تحتاج وبشكل عاجل في الأسابيع المقبلة إلى ما بين 50 إلى 80 مليون دولار أمريكي لتتمكن من إنهاء العام والاستمرار بتشغيل المدارس والمراكز الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.ولفت إلى أن الفشل في حشد هذا المبلغ يشكل مخاطر هائلة لاحتجاجات وإضرابات عمالية، وبالتالي تعليق الخدمات.وأضاف لازاريني أن الوكالة تحتاج إلى ضخ ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي على مدى 3 سنوات لبلوغ أهداف الخطة الاستراتيجية لـ (أونروا).وبين أن هذا الاستثمار ضروري لاستعادة الأصول التي استنفذتها سنوات من التقشف، ولدعم التحول الرقمي، والارتقاء إلى مستوى الالتزامات بالاستدامة البيئية، حيث سيساعد ضخ الأموال أيضا في تعزيز القدرة الحالية على جمع التبرعات.وشدد على أنه بات من الملح أن يتم الاتفاق على سبل تزويد الوكالة بقاعدة تمويل مستدامة، مضيفاً "على مدى الأشهر الماضية، وضعت مراكز الفكر والأكاديميون سيناريوهات مختلفة إذا استمر نقص تمويل الأونروا. وقد تبدو بعض السيناريوهات بعيدة، لكن التدهور المستمر في نوعية وكمية خدمات الأونروا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى أكثر السيناريوهات تحديا".