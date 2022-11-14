شؤون فلسطينية

المفوض العام لـ (أونروا) يحدد 3 مسارات للدعم المالي لتجنب انهيار الوكالة

المفوض العام لـ (أونروا) يحدد 3 مسارات للدعم المالي لتجنب انهيار الوكالة
لازاريني
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني مام اللجنة الاستشارية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان للعمل على مسارات مختلفة من أجل مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالوكالة الدولية.

وقال لازاريني في خطابه أمام اللجنة أن الوكالة تحتاج وبشكل عاجل في الأسابيع المقبلة إلى ما بين 50 إلى 80 مليون دولار أمريكي لتتمكن من إنهاء العام والاستمرار بتشغيل المدارس والمراكز الصحية والخدمات الأساسية الأخرى.

ولفت إلى أن الفشل في حشد هذا المبلغ يشكل مخاطر هائلة لاحتجاجات وإضرابات عمالية، وبالتالي تعليق الخدمات.

وأضاف لازاريني أن الوكالة تحتاج إلى ضخ ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي على مدى 3 سنوات لبلوغ أهداف الخطة الاستراتيجية لـ (أونروا).

وبين أن هذا الاستثمار ضروري لاستعادة الأصول التي استنفذتها سنوات من التقشف، ولدعم التحول الرقمي، والارتقاء إلى مستوى الالتزامات بالاستدامة البيئية، حيث سيساعد ضخ الأموال أيضا في تعزيز القدرة الحالية على جمع التبرعات.

وشدد على أنه بات من الملح أن يتم الاتفاق على سبل تزويد الوكالة بقاعدة تمويل مستدامة، مضيفاً "على مدى الأشهر الماضية، وضعت مراكز الفكر والأكاديميون سيناريوهات مختلفة إذا استمر نقص تمويل الأونروا. وقد تبدو بعض السيناريوهات بعيدة، لكن التدهور المستمر في نوعية وكمية خدمات الأونروا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى أكثر السيناريوهات تحديا".

أخبار ذات صلة

قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية

قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته الأسبوعية

ما أبعاد تولّي بن غفير وسموتريتش حقائب أمنية في الحكومة الإسرائيلية القادمة؟

ما أبعاد تولّي بن غفير وسموتريتش حقائب أمنية في الحكومة الإسرائيلية القادمة؟

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تشارك في وقفة إسناد للوكالة

اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تشارك في وقفة إسناد للوكالة

الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني يدعو لاحترام الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون

الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني يدعو لاحترام الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون

الإدارة العامة للأراضي الزراعية تنظم مناظرة حول الزراعة الحافظة ضمن مشروع منعة الأراضي وإدارة

الإدارة العامة للأراضي الزراعية تنظم مناظرة حول الزراعة الحافظة ضمن مشروع منعة الأراضي وإدارة

نقابة الصحفيين تنظم لقاءاً للحديث عن التحرك في المحكمة الجنائية الدولية

نقابة الصحفيين تنظم لقاءاً للحديث عن التحرك في المحكمة الجنائية الدولية

تيسير خالد: إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني بمواجهة الفاشية في إسرائيل

تيسير خالد: إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني بمواجهة الفاشية في إسرائيل

المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW)

المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني يدعو لاحترام الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون

الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني يدعو لاحترام الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون

الإدارة العامة للأراضي الزراعية تنظم مناظرة حول الزراعة الحافظة ضمن مشروع منعة الأراضي وإدارة

الإدارة العامة للأراضي الزراعية تنظم مناظرة حول الزراعة الحافظة ضمن مشروع منعة الأراضي وإدارة

تيسير خالد: إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني بمواجهة الفاشية في إسرائيل

تيسير خالد: إعلان الاستقلال بوصلة كفاحنا الوطني بمواجهة الفاشية في إسرائيل

المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW)

المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW)

صور: تفاصيل لقاء وكيل &#34;الشؤون المدنية&#34; بالمواطنين الذين ينتظرون موافقات &#34;لم الشمل&#34;

صور: تفاصيل لقاء وكيل "الشؤون المدنية" بالمواطنين الذين ينتظرون موافقات "لم الشمل"

نايف الرجوب: ارتفاع وتيرة الاستيطان يستلزم تصعيد المقاومة في وجه

نايف الرجوب: ارتفاع وتيرة الاستيطان يستلزم تصعيد المقاومة في وجه

أبو هولي يطالب الدول المانحة للاستجابة لمتطلبات استراتيجية (أونروا) للأعوام 2023–2028

أبو هولي يطالب الدول المانحة للاستجابة لمتطلبات استراتيجية (أونروا) للأعوام 2023–2028

صورة.. حسين الشيخ: ليس لدى الرئيس عباس أي حساب على (تويتر)

صورة.. حسين الشيخ: ليس لدى الرئيس عباس أي حساب على (تويتر)

منوعات

في ذكرى وفاته.. ابنة الفنان يونس شلبي تتحدث عنه

في ذكرى وفاته.. ابنة الفنان يونس شلبي تتحدث عنه

شاهد: سبب بكاء الفنانة لبلبة أثناء تكريمها بجائزة &#34;إنجاز العمر&#34;

شاهد: سبب بكاء الفنانة لبلبة أثناء تكريمها بجائزة "إنجاز العمر"

لهذا السبب.. أمن مهرجان القاهرة السينمائي يمنع فنانة شهيرة من الدخول

لهذا السبب.. أمن مهرجان القاهرة السينمائي يمنع فنانة شهيرة من الدخول

شاهد: زياد برجي يدعم نادين الراسي على خشبة المسرح بطريقة مؤثرة

شاهد: زياد برجي يدعم نادين الراسي على خشبة المسرح بطريقة مؤثرة

ياسر جلال يتخذ قرار مفاجئ ويصدم جمهوره

ياسر جلال يتخذ قرار مفاجئ ويصدم جمهوره

لهذا السبب.. إلهام شاهين تُعلن غيابها عن دراما رمضان 2023

لهذا السبب.. إلهام شاهين تُعلن غيابها عن دراما رمضان 2023

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد أزمتهم الأخيرة

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة بما قالته عن عودة شيرين لحسام حبيب

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة بما قالته عن عودة شيرين لحسام حبيب

شاهد: الظهور الأول لشيري عادل وزوجها بعد عقد قرانهم

شاهد: الظهور الأول لشيري عادل وزوجها بعد عقد قرانهم

عربي

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

مقتل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

مقتل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش &#34;فهو عدو لنا&#34;

البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش "فهو عدو لنا"