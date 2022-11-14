اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 تشارك في وقفة إسناد للوكالة

وتأتي هذه الوقفة والتي شارك فيها حشد من المتضررين وممثلين عن القوى والوطنية والإسلامية واللجنة المشتركة بالتزامن مع انعقاد اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) والدول المانحة في العاصمة الأردنية عمان.



وذّكر منسق اللجنة خالد المصري المجتمعين في عمان بمعاناة متضرري عدوان 2014 ومطالبة اللجنة (أونروا) بالالتزام بالوعود والعقود التي وقعتها مع المتضررين منذ ثمانية سنوات.



وطالب المصري الوكالة بالوقوف عند مسؤولياتها اتجاه المتضررين بدفع التعويضات المالية لهم، مؤكدا أن الاحتجاجات ستستمر وفق برنامج وضع من قبل اللجنة للعليا حتى إنهاء هذا الملف بالكامل بصرف التعويضات.



وقال "يجب على الوكالة فورا أن تدفع دفعة سريعة للمتضررين كخطوة أولى خاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء ، والكثير من المتضررين يعانون من الأمراض جراء هذا العدوان".





رام الله - دنيا الوطنشاركت اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 في الوقفة التي نظمتها فصائل العمل الوطني والإسلامي واللجنة المشتركة لشؤون للاجئين وذلك لمطالبة الوكالة بدفع التعويضات وإنهاء ملف عدوان 2014 ودعم وإسناد للوكالة بمطالبتها الدول المانحة الإيفاء بتعهداتها المالية اتجاهها.