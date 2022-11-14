بوتين يوقع مرسومًا يسمح بخدمة الأجانب في الجيش الروسي

رام الله - دنيا الوطنوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا ينظم بموجبه خدمة الأجانب في الجيش الروسي.وسبق أن وافق أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على قانون يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب الذين يتعاقدون مع الجيش الروسي للخدمة فيه لمدة عام واحد على الأقل.ووفقا للوثيقة التي تم التصديق عليها، يحق للمواطنين الأجانب الذين يبرمون عقدا مع القوات المسلحة الروسية، أو القوات الأخرى أو التشكيلات العسكرية الروسية، لمدة عام واحد على الأقل، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية، دون التقيد بشرط الحصول مسبقا على إقامة مؤقتة أو دائمة.