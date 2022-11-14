دولي

العاهل الأردني يهنئ نتنياهو بتكليفه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

العاهل الأردني يهنئ نتنياهو بتكليفه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هنّأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، بفوزه بولاية جديدة في انتخابات (كنيست) الأخيرة.

ووفقا لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن العاهل الأردني هنأ نتنياهو بالولاية الجديدة عبر مكالمة هاتفية، على الرغم من الفتور الذي يسود العلاقة بينهما.

وأشارت إلى أن هذا الفتور ناتج عن اعتقاد العاهل الأردني بأن نتنياهو شريك مع السعودية والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السياسات المناوئة للأردن.

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