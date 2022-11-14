المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW)





ويهدف الأسبوع العالمي لريادة الأعمال إلى تعزيز ريادة الأعمال وتشجيع الفرص الجديدة للاستثمار والشراكة والتعاون لتعزيز الاقتصادات ومعالجة بعض التحديات العالمية المعقدة.





ويقول المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنّ موضوع الأسبوع لهذا العام هو التعليم والأنظمة البيئية والدمج والسياسات التي تدعم رياديو الأعمال والشركات الناشئة.





وسيقوم المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية بتنفيذ مجموعة من البرامج والمنح لتعزيز تقدّم قطاع ريادة الأعمال الفلسطيني بما في ذلك من خلال دعم رياديي الأعمال وبناء قطاع ريادة الأعمال.





ويقول المكتب الأمريكي، إنه يقوم حاليًا بتأسيس مركز تمكين الرياديين (E3 Hub) الذي سيقام في البيت الأمريكي في رام الله ابتداءً من عام 2023.





وسيركز مركز E3 Hub على دعم كفاءات ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وتطوير مهارات التوظيف لدى الفلسطينيين. من خلال مركز E3 Hub وبرامج البيت الأمريكي، يهدف المكتب الأمريكي إلى تزويد الشباب الفلسطيني بالأدوات والدعم اللازمين لتطوير أعمالهم بنجاح وإحداث تأثير إيجابي في مجتمعهم.





ويشمل المشروع أيضًا على بوابة إلكترونية، سيتمكن الفلسطينيون من خلالها من الوصول إلى المحتوى والفرص المتعلقين بريادة الأعمال.



ويقول المكتب الأميركي: هذا العام ، نعمل مع شركائنا في مركز E3 Hub في جامعة القدس لتخطيط مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات (الوجاهية وعبر الانترنت) المصممة لتعزيز مهارات المشاركين وربطهم بالمرشدين والمستثمرين المحتملين في الولايات المتحدة ومن جميع أنحاء العالم لتعريفهم بالفرص الجديدة والرائعة على الصعيد المحلي والدولي، وتمكينهم من إنشاء علاقات وشراكات مع الأعمال التجارية الأمريكية.



ويضيف: بالشراكة مع PalTechUS والحديقة التكنولوجية TechnoPark، ينظّم المكتب الأمريكي فعاليات تدريبية وأنشطة توعية للجمع بين الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة ورجال الأعمال المحليين وقادة التكنولوجيا ورجال الأعمال الفلسطينيين الشباب لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.





وتابع: في القدس الشرقية، من خلال منحة لمؤسسة محطة القدس Station Jerusalem، سيدعم المكتب الأمريكي رياديي الأعمال الذين يملكون مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة لتطوير المهارات الرقمية للمساعدة في تنمية أعمالهم والتوسّع في الأسواق الأمريكية. سيؤدي الجمع بين التدريب وشبكة العلاقات إلى تسريع رقمنة الأعمال وبناء أساس قوي للنجاح في المستقبل.



وستتقدّم خمس رياديات أعمال فلسطينيات إلى المرحلة الثالثة من مشروع الرياديات الفلسطينيات Scale Up & Thrive وسيسافرن إلى الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى برنامج بناء القدرات للتعرّف بشكلٍ مباشر على السوق العالمية، بالإضافة إلى مقابلة متخصصي دعم الأعمال والعملاء المحتملين في المستقبل.





ويقول المكتب الأمريكي: إن هذا النشاط هو جزء من برنامج شامل مُموّل من المكتب الأمريكي خاصةً قسم الدبلوماسية العامة حيث تم تدريب 50 ريادية أعمال من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية على تطوير خطط أعمالهن. وقد أدى هذا التدريب والإرشاد المخصص لبناء القدرات إلى رفع مكانة المرأة في النظام المحلي لريادة الأعمال وحسّن نمو أعمالهن وتوظيف نساء أخريات في مشاريعهن.



وتقدّم المساحات الأمريكية الثلاثة التابعة للمكتب الأمريكي العديد من البرامج لتعزيز ريادة الأعمال للشباب والمهنيين الشباب. على سبيل المثال ، يستهدف برنامج مهارات النجاح الخريجين الجدد والشباب العاطلين عن العمل من القدس والضفة الغربية وغزة ويساعد برنامج ابدأ مشروعك الخاص الشباب الفلسطيني على إنشاء وإدارة الأعمال التجارية الصغيرة أو المنظمات غير الحكومية. يوفّر برنامج السفراء الدوليين الافتراضيين لرياديي الأعمال الاجتماعية فرصًا للقيادة والإرشاد لتطوير حلول لمشاكل المجتمع المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والتثقيف الإعلامي وتمكين المرأة. يقدّم البيت الأمريكي في القدس مجموعة من برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال برنامج MakerSpace للشباب في القدس، بما في ذلك البرمجة وعلم الروبوتات والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.





وبعد المشاركة في تدريب مكثف مُموّل من المكتب الأمريكي خلال الصيف، أطلق المعلمون الفلسطينيون هذا الخريف منهج شبكة تعليم ريادة الأعمال. عمل المعلمون مع 50 طالبًا لتطوير فكرة عملهم الفريدة والمشاركة في معرض الطلاب النهائي، المقرر خلال أسبوع التعليم الدولي وريادة الأعمال العالمي.



ومن خلال التعاون مع شركاء في القدس الشرقية وغزة، يقوم الخريجون الفلسطينيون من برامج التبادل الأمريكية بتدريب النساء من خلال أكاديمية رائدات الأعمال على مهارات العمل باستخدام ندوات منهاج DreamBuilders عبر الإنترنت من مدرسة ثندربيرد للأعمال (جامعة ولاية أريزونا). كما يتعلمن أيضًا حول القوانين والممارسات المحلية ومفاهيم ريادة الأعمال الاجتماعية، وفرص الحصول على الإرشاد وتوفير فرص التواصل مع الشركاء المحليين.



وبالشراكة مع منظمة Bright Stars of Bethlehem، يطلق المكتب الأمريكي مشروع قصص الطعام الفلسطيني الذي سيساهم في تطوير قطاع سياحي مستدام وأكثر تنوعًا في الأراضي الفلسطينية. سيخلق فرصًا للمشاركة من خلال تقديم تجارب سياحة الطهي ذات التوجه الأمريكي وإنشاء موارد باللغة الإنجليزية.



من خلال مجموعة متنوعة من البرامج، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الضفة الغربية وقطاع غزة رياديي الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة لتحويل التحديات إلى فرص لتطوير المبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعمل على تحسين حياتهم اليومية.



رام الله - دنيا الوطنيحتفل المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال (GEW) في الفترة ما بين 14 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.