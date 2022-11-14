شؤون فلسطينية

الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين يسجل ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر

رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر تشرين أول 2022 ارتفاعاً نسبته 0.42% مقارنة مع شهر أيلول 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.72%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.57%، وأسعار البيض بنسبة 7.54%، وأسعار البطاطا بنسبة 6.18%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.56%، وأسعار الأرز بنسبة 0.92%، وأسعار الغاز بنسبة 0.72%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.02%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.86%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 1.43%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.75%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في فلسطين لتبلغ بالمتوسط؛ البصل 3 شيكل/1كغم والثوم 14 شيقل/1كغم، والبندورة عناقيد 7 شيكل/1كغم، والبامية 18 شيقل/1كغم، والفاصولياء 12 شيكل/1كغم، والملوخية الخضراء - مفرطة 22 شيقل/1كغم، والبيض 19 شيقل/2كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم، والدجاج 16 شيقل/1كغم، وأرز حبة قصيرة 140 شيقل/25كغم، واسطوانة الغاز 77 شيقل/12 كغم.

تشير البيانات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2022 إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.65%، بواقع 4.56% في القدس J1*، وبنسبة 3.64% في الضفة الغربية**، وبنسبة 3.13% في قطاع غزة مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين أول 2022 مع شهر تشرين أول 2021 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.39%، بواقع 5.22% في القدس J1*، وبنسبة 4.44% في الضفة الغربية**، وبنسبة 3.74% في قطاع غزة.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.84% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة مع شهر أيلول 2022، ويعود ذلك الى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.33%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 16.38%، وأسعار البطاطا بنسبة 10.53%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 3.50%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.67%، على الرغم من انخفاض أسعار البيض بمقدار 4.42%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 2.55%، وأسعار الخبز بمقدار 2.39%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.75%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 0.81%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البندورة عناقيد والفلفل الحار والجزر والخيار 4 شيقل/1كغم لكل منها، والبامية 12 شيقل/1كغم، والبصل والبطاطا 2 شيقل/1كغم لكل منهما، والثوم 8 شيقل/1كغم، والدجاج 17 شيقل/1كغم، والموز 5 شيقل/1كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس J1*:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.40% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة مع شهر أيلول 2022، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 100.00%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 45.44%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.20%، وأسعار البيض بنسبة 1.98%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.91%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 5 شيقل/1كغم، والبصل 4 شيقل/1كغم، والثوم 20 شيقل/1كغم، والبندورة عناقيد 11 شيقل/1كغم، والفلفل الحار 13 شيقل/1كغم، والبامية 40 شيقل/1كغم، والباذنجان والملفوف 10 شيقل/1كغم لكل منهما، والفاصولياء 19 شيقل/1كغم، والملوخية الخضراء - مفرطة 30 شيقل/1كغم، والبرتقال والليمون     5 شيقل/1كغم لكل منهما، والكلمنتينا 6 شيقل/1كغم، والعنب 19 شيقل/1كغم، والخوخ 7 شيقل/1كغم، والبيض 26 شيقل/2كغم، والدجاج 21 شيقل/1كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية**:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.30% خلال شهر تشرين أول 2022 مقارنة مع شهر أيلول 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 15.52%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 9.12%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 5.62%، وأسعار الأرز بنسبة 1.25%، وأسعار الغاز بنسبة 0.98%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.84%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.55%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.97%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.00%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.81%.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 21 شيقل/2كغم، والبندورة عناقيد 8 شيقل/1كغم، والفاصولياء 14 شيقل/1كغم، والملوخية الخضراء - مفرطة 22 شيقل/1كغم، والبصل 4 شيقل/1كغم، والثوم 18 شيقل/1كغم، وأرز حبة قصيرة 140 شيقل/25كغم، والدجاج 14 شيقل/1كغم، واسطوانة الغاز 74 شيقل/12كغم.

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