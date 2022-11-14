شؤون فلسطينية

"الصحة": الشابة التي استشهدت ببلدة بيتونيا صباح اليوم حتى اللحظة مجهولة الهوية

"الصحة": الشابة التي استشهدت ببلدة بيتونيا صباح اليوم حتى اللحظة مجهولة الهوية
السيارة التي تم إطلاق النار عليها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بأن الشابة التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتونيا، برام الله، لا زالت حتى اللحظة مجهولة الهوية.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "وصل تحديث من هيئة الشؤون المدنية يفيد بأن الاسم الذي تلقوه من الاحتلال الإسرائيلي غير صحيح، ما يعني أن شهيدة بيتونيا حتى اللحظة مجهولة الهوية".

وكانت قوات الاحتلال أعدمت صباح اليوم شابة، في بلدة بيتونيا في رام الله.

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