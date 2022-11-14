نايف الرجوب: ارتفاع وتيرة الاستيطان يستلزم تصعيد المقاومة في وجه

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس، نايف الرجوب، إن ارتفاع وتيرة الاستيطان واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، يتطلب تصعيد المقاومة في وجه الاحتلال بكافة السبل.وأكد الرجوب، في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، أن مقاومة الاحتلال بكل السبل، هي حق للفلسطيني لمواجهة اعتداءات الاحتلال، ووقف الاستيطان والتغول في حقوق الفلسطيني، داعيا لإعادة النظر في الاتفاقيات المجحفة في الحق الفلسطيني.وبيّن أن اعتداءات الاحتلال تضاعفت بعد اكسابها الشرعية من أوسلو التي منحت المستوطنات حق التوسع الطبيعي.وأضاف: "هذا الزمان في ظل حكومة يمينية متطرفة تضم وزراء من المستوطنين والحصيلة الطبيعية هي زيادة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وخاصة في ظل الحماية التي توفرها السلطة للمستوطنين والتي جعلت من العدوان اليهودي احتلالها رابحا".وطالب الرجوب بالسلطة بإعادة النظر في الاتفاقيات المجحفة في الحق الفلسطيني، متابعا: "إذا كانت عاجزة عن مواجهة جريمة الاستيطان عليها أن تتوجه للمحاكم الدولية وذلك أضعف الإيمان".