بذكرى إعلان الاستقلال.. النضال الشعبي "الوحدة الوطنية طريق الحرية والعودة والدولة المستقلة"



وأضافت الجبهة: في ذكرى إعلان الاستقلال، "ترنو عيون شعبنا إلى حلم الدولة الفلسطينية المستقلة التي رسمت وثيقة إعلان الإستقلال ملامحها الأساسية وقواعد نظامها السياسي الذي يؤسس لمجتمع مدني تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية، ويقوم على الديمقراطية والتعددية والمساواة وصون حقوق المرأة واحترام مبادئ حقوق الإنسان، إن ما جاءت به وثيقة إعلان الاستقلال من قيم ومبادئ وطنية و إنسانية يمثل نقطة الانطلاق نحو تحويل شعار الدولة الفلسطينية المستقلة من الواقع النظري إلى الواقع العملي".



وتابعت: إن "العالم ككل أصبح مدركا أن "إسرائيل" أصبحت تتجه نحو الفاشية و تشكل خطراً على أمن وسلم المنطقة، وليس لديها أي رغبة في إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل والمتوازن في المنطقة ، ولم يعد العالم حاليا قادر على التغطية على جرائم الاحتلال أو قبولها والاعتراف بها، وبات قادرا على مشاهدتها والتضامن مع شعبنا أكثر من أي وقت مضى، وتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية على مشروع قرار يقضي بالطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي دليلاً على ذلك وانتصار للحق الفلسطيني وبداية نحو معركة دبلوماسية تتطلب متابعها والاستعداد لها".



وأشارت إلى أن "احتفالات شعبنا بذكرى اعلان الاستقلال الذي يصادف غدا الثلاثاء تتزامن مع تحديات ومخاطر تواجه شعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية فمن جهة ما زال عدوان الاحتلال يواصل عمليات القتل والاعتقال والحصار ويستمر في الاستيطان ونهب ومصادرة الأرض الفلسطينية ومحاولات تهويد وأسرلة مدينة القدس ومن جهة أخرى مازال الانقسام الداخلي يلقي بظلاله القاتمة على كافة جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني".



وأكدت أن "الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة طريق النضال تحت لواء ممثله الشرعي والوحيد ، منظمة التحرير الفلسطينية، مفجرة ثورته الوطنية المعاصرة حتى تحقيق أهداف وتطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال الناجز على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



ودعت الجبهة إلى مواصلة الجهود الفعالة دبلوماسيا وفي كافة المحافل الدولية، من أجل محاصرة الاحتلال سياسياً وفضح إجراءاتها العنصرية، مطالبة بوضع خطة عمل وطنية لحشد التأييد الدولي لقضية شعبنا ولانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة الشروع الفوري في إنهاء حالة الإنقسام وتنفيذ إعلان الجزائر وتغليب المصلحة الوطنية لشعبنا على كل الإعتبارات الفئؤية و الحزبية الضيقة، و توفير كل عوامل النجاح لتحقيق المصالحة وما يتطلبه ذلك من صون الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون الفلسطيني.