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الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس الوزراء الكويتي مبدئياً، اليوم الاثنين، على برنامج عمل الحكومة 2022-2026.

وقال طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر كذلك تكليف لجنة إعداد البرنامج برفع النسخة النهائية منه خلال أسبوعين لمجلس الوزراء لاعتماده، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة إعمالاً بأحكام المادة (98) من الدستور، وفق ما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك).

وأضاف أن مجلس الوزراء الكويتي برئاسة، أحمد نواف الأحمد الصباح، كان قد أدى اليمين الدستورية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

جاء ذلك بعدما صدر مرسوم أميري أمس بإعادة تشكيل الحكومة، التي ضمت تعيين بدر الملا وزيرا للنفط والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية والشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح وزيرا للدفاع.

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