شؤون فلسطينية

(حماس) تدين جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل

(حماس) تدين جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيدة سناء الطل (19 عامًا)، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، التي ارتقت بنيران قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

وأدنت حركة حماس جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل بحجج أمنية واهية، وعدت الجريمة استهتاراً صهيونياً بدماء شعبنا.

وأكدت أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، بل ستبقى لعنة تطارد المحتل الغاشم، وأنّ مقاومتنا المتصاعدة هي أمل شعبنا في تحقيق أمنه واستعادة حريته، والتخلّص من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، صباح اليوم، استشهاد مواطنة فلسطينية بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بيتونيا غرب رام الله، فجر اليوم.

أخبار ذات صلة

نايف الرجوب: ارتفاع وتيرة الاستيطان يستلزم تصعيد المقاومة في وجه

نايف الرجوب: ارتفاع وتيرة الاستيطان يستلزم تصعيد المقاومة في وجه

أبو هولي يطالب الدول المانحة للاستجابة لمتطلبات استراتيجية (أونروا) للأعوام 2023–2028

أبو هولي يطالب الدول المانحة للاستجابة لمتطلبات استراتيجية (أونروا) للأعوام 2023–2028

شاهد: اشتية يوجه مطالبة للإدارة الأميركية بشأن مخطط مجمع السفارة الجديد بالقدس

شاهد: اشتية يوجه مطالبة للإدارة الأميركية بشأن مخطط مجمع السفارة الجديد بالقدس

صورة.. حسين الشيخ: ليس لدى الرئيس عباس أي حساب على (تويتر)

صورة.. حسين الشيخ: ليس لدى الرئيس عباس أي حساب على (تويتر)

بذكرى إعلان الاستقلال.. النضال الشعبي &#34;الوحدة الوطنية طريق الحرية والعودة والدولة المستقلة&#34;

بذكرى إعلان الاستقلال.. النضال الشعبي "الوحدة الوطنية طريق الحرية والعودة والدولة المستقلة"

صور.. انطلاق جلسات الحوار الفلسطيني الأمريكي الاقتصادي الرابع في رام الله

صور.. انطلاق جلسات الحوار الفلسطيني الأمريكي الاقتصادي الرابع في رام الله

غزة: وزارة الزراعة تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن أسعار البندورة بالقطاع

غزة: وزارة الزراعة تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن أسعار البندورة بالقطاع

راصد جوي يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد هذا الأسبوع

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد هذا الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نايف الرجوب: ارتفاع وتيرة الاستيطان يستلزم تصعيد المقاومة في وجه

نايف الرجوب: ارتفاع وتيرة الاستيطان يستلزم تصعيد المقاومة في وجه

بذكرى إعلان الاستقلال.. النضال الشعبي &#34;الوحدة الوطنية طريق الحرية والعودة والدولة المستقلة&#34;

بذكرى إعلان الاستقلال.. النضال الشعبي "الوحدة الوطنية طريق الحرية والعودة والدولة المستقلة"

(حماس) تدين جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل

(حماس) تدين جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل

مركز فلسطين: 40 أسيرا أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

مركز فلسطين: 40 أسيرا أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

&#34;الخارجية&#34; تطالب بإجراءات دولية تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها ضد شعبنا

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها ضد شعبنا

&#34;حرية&#34;: قرار اللجنة الأممية بطلب إستشارة قانونية حول ماهيّة الاحتلال مهم لكن ليس كافٍ

"حرية": قرار اللجنة الأممية بطلب إستشارة قانونية حول ماهيّة الاحتلال مهم لكن ليس كافٍ

وفاة طفلة متأثرة بحادث سير في محافظة شمال غزة

وفاة طفلة متأثرة بحادث سير في محافظة شمال غزة

&#34;المرور&#34; بغزة: 10 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: 10 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

منوعات

لهذا السبب.. أمن مهرجان القاهرة السينمائي يمنع فنانة شهيرة من الدخول

لهذا السبب.. أمن مهرجان القاهرة السينمائي يمنع فنانة شهيرة من الدخول

شاهد: زياد برجي يدعم نادين الراسي على خشبة المسرح بطريقة مؤثرة

شاهد: زياد برجي يدعم نادين الراسي على خشبة المسرح بطريقة مؤثرة

ياسر جلال يتخذ قرار مفاجئ ويصدم جمهوره

ياسر جلال يتخذ قرار مفاجئ ويصدم جمهوره

لهذا السبب.. إلهام شاهين تُعلن غيابها عن دراما رمضان 2023

لهذا السبب.. إلهام شاهين تُعلن غيابها عن دراما رمضان 2023

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد أزمتهم الأخيرة

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة بما قالته عن عودة شيرين لحسام حبيب

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة بما قالته عن عودة شيرين لحسام حبيب

شاهد: الظهور الأول لشيري عادل وزوجها بعد عقد قرانهم

شاهد: الظهور الأول لشيري عادل وزوجها بعد عقد قرانهم

شاهد: إحدى معجبات سيف نبيل تخلع ملابسها الداخلية وترميها أمامه على المسرح

شاهد: إحدى معجبات سيف نبيل تخلع ملابسها الداخلية وترميها أمامه على المسرح

شاهد: حسين فهمي يدخل في نوبة بكاء حقيقية بسبب هذا الفيلم

شاهد: حسين فهمي يدخل في نوبة بكاء حقيقية بسبب هذا الفيلم

عربي

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

الكويت: مجلس الوزراء يوافق على برنامج عمل الحكومة

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

مقتل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

مقتل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش &#34;فهو عدو لنا&#34;

البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش "فهو عدو لنا"