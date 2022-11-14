(حماس) تدين جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيدة سناء الطل (19 عامًا)، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، التي ارتقت بنيران قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.وأدنت حركة حماس جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل بحجج أمنية واهية، وعدت الجريمة استهتاراً صهيونياً بدماء شعبنا.وأكدت أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، بل ستبقى لعنة تطارد المحتل الغاشم، وأنّ مقاومتنا المتصاعدة هي أمل شعبنا في تحقيق أمنه واستعادة حريته، والتخلّص من الاحتلال الصهيوني الغاشم.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، صباح اليوم، استشهاد مواطنة فلسطينية بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم بيتونيا غرب رام الله، فجر اليوم.