غزة: وزارة الزراعة تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن أسعار البندورة بالقطاع





وقال البسيوني في تصريح حاص لـ "دنيا الوطن": "بخصوص محصول البندورة، فهو في بدايته والأسعار مناسبة في الوقت الحالي وسعر الكيلو الواحد ثلاث شيكل".



وأضاف: "الأيام القادمة نتوقع أن يكون هناك وفره بالإنتاج، ومحتمل أن يتم تصديرها".





وكان مواطنون أعربوا عن استيائهم مما وصفوه ارتفاع أسعار البندورة، حيث وصل سعر كيلو ونصف إلى خمسة شواكل، في ظل أزمة اقتصادية متدهورة في القطاع.