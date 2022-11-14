شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد هذا الأسبوع

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد هذا الأسبوع
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- لؤي أبو خوصة
أكد الراصد الجوي ليث العلامي أن البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي ترافقها هطول الأمطار المحلية على بعض المناطق، ضمن نطاقات محلية جغرافية ضيقة ومحددة.

وقال العلامي في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "حالة عدم الإستقرار الجوي تختلف من منطقة لأخرى فالخليل في الوقت الحالي مشمسة، أما المناطق الشمالية من الضفة الغربية منها سلفيت، وطولكرم، وجنين وأجزاء من نابلس وطوباس تشهد هطولات مطرية كبيرة ومصحوبه بعواصف رعدية".

وأضاف: "نرى هنا طقس دولتين وليس محافظتين فلسطينيتين، وهذا هو المقصود بحالة عدم الاستقرار الجوي،والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء، والتي يرافقها انخفاض قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها السنوية".

وتابع: نشهد "يومي الأربعاء والخميس هناك امتداد لكتلة هوائية باردة جدا ومنخفض جوي مع انخفاض أوضح على درجات الحرارة، مع برودة إضافية بالجو لتصبح أقل من المعدلات العامة لتصل إلى 12-15 درجة ليلاً".

وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار  فوق العديد من المناطق الفلسطينية لتشمل أجزاء عديدة من الشمال ووسط وجنوب البلاد.

وأوضح أن المنخفض يومي الأربعاء والخميس سيكون أقل درجة من المنخفض الأخير، فلا يوصف بأنه ضعيف أو قوي إلا أنه أقل قوة من المنخفض السابق فسنشهد وجود كميات مناسبة من الامطار وانخفاض على درجات الحرارة ونشاط في سرعة الرياح.

وبين العلامي أن الأمطار سيغلب عليها طابع التقطع والتوقف ومن ثمة عودة الأمطار، والتي يقل  نشاطه يوم الجمعة وتعود الأجواء لطبيعتها المشمسة.

وأوضح أنه " بالثلث الأخير من هذا الشهر هناك ملامح لمنخفض جوي أفضل قليلاً من المنخفضات الجوية الحالية، والتي نتأثر بها".

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