شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: 40 أسيرا أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

مركز فلسطين: 40 أسيرا أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن 40 اسيراً في سجون الاحتلال أمضوا ما يزيد عن ربع قرن بشكل متواصل وما زالوا خلف القضبان، وجميعهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد او عشرات السنين.

وأوضح مركز فلسطين ان قائمة الأسرى الذين أمضوا ما يزيد عن ربع قرن بشكل متواصل في سجون الاحتلال ارتفعت اليوم بدخول الأسير جمال عبد الفتاح الهور (48 عاماً)، من سكان بلدة صوريف بالخليل، عامه 26 على التوالي في سجون الاحتلال، حيث انه معتقل منذ 13/11/1997، ويقضى حكماً بالسجن المؤبد 5 مرات إضافة إلى 18 عاماً.

وأضاف مركز فلسطين ان هؤلاء الأسرى معتقلين ما قبل اتفاق أوسلو وامضوا جميعهم ما يزيد عن 25 عاماً في سجون الاحتلال، بينهم (11 اسيراً) من سكان المناطق المحتلة عام 1948، وفى مقدمتهم عميد الاسرى جميعا الأسير " كريم يونس" وهو معتقل منذ 6/1/1983، ويليه الأسير" ماهر يونس" ومعتقل في نفس العام، ويتحرر الأسيرين "يونس" في يناير من العام القادم بعد ان يكونا قد أمضيا 40 عاماً في سجون الاحتلال.

الباحث رياض الاشقر مدير المركز اعتبر استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى لعشرات السنين هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهي سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث، وخاصة ان هؤلاء الأسرى يعانون من ظروف صحية قاهرة وتغزو أجسادهم الأمراض نتيجة السنوات الطويلة التي أمضوها في ظل ظروف قاسية داخل السجون والإهمال الطبي المتعمد بحقهم، حيث وصل عدد عمداء الاسرى وهم الذين امضوا ما يزيد عن 20 عاماً الى (316 اسيراً).

وبين الأشقر ان أسيرين من القدامى كانوا استشهدوا خلال الأعوام الماضية نتيجة الإهمال الطبي والأمراض التي أصيبوا بها خلال سنوات اعتقالهم الطويلة ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم حتى الان، وهم "فارس بارود" بعد أن أمضي 28 عاماً، والاسير "سعدى الغرابلى" بعد 26 عاماً من الاعتقال وهما من سكان قطاع غزة.

وأشار الأشقر إلى أن سبعة من القائمة من سكان القدس، أقدمهم الأسير "سمير ابراهيم ابو نعمة" وهو عميد أسرى القدس، ومعتقل منذ عام 1986، و ستة أسرى من قطاع غزة، أقدمهم الأسير "ضياء الفالوجي" وهو معتقل منذ أكتوبر 1992 ، واربعة أسرى من سكان الخليل أقدمهم وعميدهم الأسير " محمد أحمد الطوس" معتقل منذ عام 1985، وثلاثة اسرى من رام الله ، أقدمهم الأسير "جمعة إبراهيم آدم "وهو معتقل منذ عام 1988 ، واسيرين من بيت لحم أقدمهم الأسير "ناصر حسن ابو سرور " ومعتقل منذ 1993، بينما يعتبر الأسير " محمد عادل داوود" عميد أسرى قلقيلية .

إضافة إلى أسيرين من جنين أقدمهم الأسير " رائد محمد السعدي" عميد أسري جنين، ومعتقل منذ 1989، واسيرين من نابلس أقدمهم الأسير "عثمان سعيد بلال" وهو معتقل منذ عام 1995، واسيرين من اريحا أقدمهم الأسير " محمود أبو خربيش" ويعتبر عميد أسرى أريحا وهو معتقل منذ 1988.

وأكد الاشقر أن هؤلاء الأسرى كان من المفترض ان يطلق سراح 25 منهم على الأقل منذ 9 أعوام، بناء على اتفاق بين السلطة والاحتلال لإطلاق سراح كافة القدامى في عام 2013، حيث أطلق الاحتلال سراح 78 منهم، واوقف الافراج عن الدفعة الرابعة التي تضم 30 اسيراً، تحرر منهم 3 بعد قضاء ما يزيد عن 30 عاماً في السجون، واستشهد اثنين اخرين.

ودعا الاشقر المجتمع الدولي الى التدخل لإنهاء معاناة هؤلاء الاسرى، ويكفي ما امضوا داخل السجون، والعمل على إطلاق سراحهم كونهم مرضى وكبار سن، وامضوا عشرات السنين خلف القضبان، كما طالب المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى ووسائل الإعلام إلى منحهم مزيدا من المساحة والاهتمام، بما يساهم في مساندتهم وتسليط الضوء على قضيتهم وإبراز معاناتهم الخاصة.

أخبار ذات صلة

(حماس) تدين جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل

(حماس) تدين جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل

صور.. انطلاق جلسات الحوار الفلسطيني الأمريكي الاقتصادي الرابع في رام الله

صور.. انطلاق جلسات الحوار الفلسطيني الأمريكي الاقتصادي الرابع في رام الله

غزة: وزارة الزراعة تتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن أسعار البندورة بالقطاع

غزة: وزارة الزراعة تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن أسعار البندورة بالقطاع

راصد جوي يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد هذا الأسبوع

راصد جوي يكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد هذا الأسبوع

&#34;الخارجية&#34; تطالب بإجراءات دولية تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها ضد شعبنا

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها ضد شعبنا

&#34;حرية&#34;: قرار اللجنة الأممية بطلب إستشارة قانونية حول ماهيّة الاحتلال مهم لكن ليس كافٍ

"حرية": قرار اللجنة الأممية بطلب إستشارة قانونية حول ماهيّة الاحتلال مهم لكن ليس كافٍ

مُضرب عن الطعام منذ 15 يوماً.. نقل الأسير سامر العيساوي إلى زنازين (ريمون)

مُضرب عن الطعام منذ 15 يوماً.. نقل الأسير سامر العيساوي إلى زنازين (ريمون)

وفاة طفلة متأثرة بحادث سير في محافظة شمال غزة

وفاة طفلة متأثرة بحادث سير في محافظة شمال غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حماس) تدين جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل

(حماس) تدين جريمة إعدام الشهيدة سناء الطل

مركز فلسطين: 40 أسيرا أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

مركز فلسطين: 40 أسيرا أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

&#34;الخارجية&#34; تطالب بإجراءات دولية تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها ضد شعبنا

"الخارجية" تطالب بإجراءات دولية تجبر دولة الاحتلال على وقف عدوانها ضد شعبنا

&#34;حرية&#34;: قرار اللجنة الأممية بطلب إستشارة قانونية حول ماهيّة الاحتلال مهم لكن ليس كافٍ

"حرية": قرار اللجنة الأممية بطلب إستشارة قانونية حول ماهيّة الاحتلال مهم لكن ليس كافٍ

وفاة طفلة متأثرة بحادث سير في محافظة شمال غزة

وفاة طفلة متأثرة بحادث سير في محافظة شمال غزة

&#34;المرور&#34; بغزة: 10 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: 10 إصابات في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

حماس تصدر بياناً في الذكرى العاشرة للعدوان الإسرائيلي 2012

حماس تصدر بياناً في الذكرى العاشرة للعدوان الإسرائيلي 2012

الفوج الأول من معتمري غزة يغادر القطاع عبر معبر رفح البري

الفوج الأول من معتمري غزة يغادر القطاع عبر معبر رفح البري

منوعات

لهذا السبب.. أمن مهرجان القاهرة السينمائي يمنع فنانة شهيرة من الدخول

لهذا السبب.. أمن مهرجان القاهرة السينمائي يمنع فنانة شهيرة من الدخول

شاهد: زياد برجي يدعم نادين الراسي على خشبة المسرح بطريقة مؤثرة

شاهد: زياد برجي يدعم نادين الراسي على خشبة المسرح بطريقة مؤثرة

ياسر جلال يتخذ قرار مفاجئ ويصدم جمهوره

ياسر جلال يتخذ قرار مفاجئ ويصدم جمهوره

لهذا السبب.. إلهام شاهين تُعلن غيابها عن دراما رمضان 2023

لهذا السبب.. إلهام شاهين تُعلن غيابها عن دراما رمضان 2023

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد أزمتهم الأخيرة

شاهد: الظهور الأول لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد أزمتهم الأخيرة

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

وفاة فنان مصري شهير بعد صراع طويل مع المرض

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة بما قالته عن عودة شيرين لحسام حبيب

شاهد: ياسمين عز تحدث ضجة بما قالته عن عودة شيرين لحسام حبيب

شاهد: الظهور الأول لشيري عادل وزوجها بعد عقد قرانهم

شاهد: الظهور الأول لشيري عادل وزوجها بعد عقد قرانهم

شاهد: إحدى معجبات سيف نبيل تخلع ملابسها الداخلية وترميها أمامه على المسرح

شاهد: إحدى معجبات سيف نبيل تخلع ملابسها الداخلية وترميها أمامه على المسرح

شاهد: حسين فهمي يدخل في نوبة بكاء حقيقية بسبب هذا الفيلم

شاهد: حسين فهمي يدخل في نوبة بكاء حقيقية بسبب هذا الفيلم

عربي

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

مقتل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

مقتل عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي

البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش &#34;فهو عدو لنا&#34;

البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش "فهو عدو لنا"

العاهل الأردني: لن نقبل بتهميش الفلسطينيين

العاهل الأردني: لن نقبل بتهميش الفلسطينيين