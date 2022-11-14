مركز فلسطين: 40 أسيرا أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن 40 اسيراً في سجون الاحتلال أمضوا ما يزيد عن ربع قرن بشكل متواصل وما زالوا خلف القضبان، وجميعهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد او عشرات السنين.وأوضح مركز فلسطين ان قائمة الأسرى الذين أمضوا ما يزيد عن ربع قرن بشكل متواصل في سجون الاحتلال ارتفعت اليوم بدخول الأسير جمال عبد الفتاح الهور (48 عاماً)، من سكان بلدة صوريف بالخليل، عامه 26 على التوالي في سجون الاحتلال، حيث انه معتقل منذ 13/11/1997، ويقضى حكماً بالسجن المؤبد 5 مرات إضافة إلى 18 عاماً.وأضاف مركز فلسطين ان هؤلاء الأسرى معتقلين ما قبل اتفاق أوسلو وامضوا جميعهم ما يزيد عن 25 عاماً في سجون الاحتلال، بينهم (11 اسيراً) من سكان المناطق المحتلة عام 1948، وفى مقدمتهم عميد الاسرى جميعا الأسير " كريم يونس" وهو معتقل منذ 6/1/1983، ويليه الأسير" ماهر يونس" ومعتقل في نفس العام، ويتحرر الأسيرين "يونس" في يناير من العام القادم بعد ان يكونا قد أمضيا 40 عاماً في سجون الاحتلال.الباحث رياض الاشقر مدير المركز اعتبر استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى لعشرات السنين هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهي سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث، وخاصة ان هؤلاء الأسرى يعانون من ظروف صحية قاهرة وتغزو أجسادهم الأمراض نتيجة السنوات الطويلة التي أمضوها في ظل ظروف قاسية داخل السجون والإهمال الطبي المتعمد بحقهم، حيث وصل عدد عمداء الاسرى وهم الذين امضوا ما يزيد عن 20 عاماً الى (316 اسيراً).وبين الأشقر ان أسيرين من القدامى كانوا استشهدوا خلال الأعوام الماضية نتيجة الإهمال الطبي والأمراض التي أصيبوا بها خلال سنوات اعتقالهم الطويلة ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم حتى الان، وهم "فارس بارود" بعد أن أمضي 28 عاماً، والاسير "سعدى الغرابلى" بعد 26 عاماً من الاعتقال وهما من سكان قطاع غزة.وأشار الأشقر إلى أن سبعة من القائمة من سكان القدس، أقدمهم الأسير "سمير ابراهيم ابو نعمة" وهو عميد أسرى القدس، ومعتقل منذ عام 1986، و ستة أسرى من قطاع غزة، أقدمهم الأسير "ضياء الفالوجي" وهو معتقل منذ أكتوبر 1992 ، واربعة أسرى من سكان الخليل أقدمهم وعميدهم الأسير " محمد أحمد الطوس" معتقل منذ عام 1985، وثلاثة اسرى من رام الله ، أقدمهم الأسير "جمعة إبراهيم آدم "وهو معتقل منذ عام 1988 ، واسيرين من بيت لحم أقدمهم الأسير "ناصر حسن ابو سرور " ومعتقل منذ 1993، بينما يعتبر الأسير " محمد عادل داوود" عميد أسرى قلقيلية .إضافة إلى أسيرين من جنين أقدمهم الأسير " رائد محمد السعدي" عميد أسري جنين، ومعتقل منذ 1989، واسيرين من نابلس أقدمهم الأسير "عثمان سعيد بلال" وهو معتقل منذ عام 1995، واسيرين من اريحا أقدمهم الأسير " محمود أبو خربيش" ويعتبر عميد أسرى أريحا وهو معتقل منذ 1988.وأكد الاشقر أن هؤلاء الأسرى كان من المفترض ان يطلق سراح 25 منهم على الأقل منذ 9 أعوام، بناء على اتفاق بين السلطة والاحتلال لإطلاق سراح كافة القدامى في عام 2013، حيث أطلق الاحتلال سراح 78 منهم، واوقف الافراج عن الدفعة الرابعة التي تضم 30 اسيراً، تحرر منهم 3 بعد قضاء ما يزيد عن 30 عاماً في السجون، واستشهد اثنين اخرين.ودعا الاشقر المجتمع الدولي الى التدخل لإنهاء معاناة هؤلاء الاسرى، ويكفي ما امضوا داخل السجون، والعمل على إطلاق سراحهم كونهم مرضى وكبار سن، وامضوا عشرات السنين خلف القضبان، كما طالب المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى ووسائل الإعلام إلى منحهم مزيدا من المساحة والاهتمام، بما يساهم في مساندتهم وتسليط الضوء على قضيتهم وإبراز معاناتهم الخاصة.