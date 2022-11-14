شاهد: عملية إلقاء القبض على المشتبه بها بتنفيذ التفجير الإرهابي باسطنبول





وأفادت شرطة اسطنبول بأن "الإرهابية منفذة التفجير هي مواطنة سورية اسمها أحلام البشير، اعترفت في التحقيق بأنها على صلة بـ "حزب العمال الكردستاني".



وبحسب وزير الداخلية، تشير البيانات الأولية إلى أن حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، وكلاهما تصنفهما أنقرة على أنهما "تنظيمات إرهابية"، وراء هذا العمل.



وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد، إن الانفجار الذي وصفته السلطات بأنه "عمل إرهابي"، خلّف 81 مصابا، 39 منهم خرجوا من المستشفيات بالفعل.















وبحسب وزير الداخلية، تشير البيانات الأولية إلى أن حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، وكلاهما تصنفهما أنقرة على أنهما "تنظيمات إرهابية"، وراء هذا العمل.وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد، إن الانفجار الذي وصفته السلطات بأنه "عمل إرهابي"، خلّف 81 مصابا، 39 منهم خرجوا من المستشفيات بالفعل.

رام الله - دنيا الوطنأظهرت مقاطع فيديو، نشرتها وسائل إعلام تركية، مشاهد لعملية إلقاء القبض على المشتبه بها بتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال في اسطنبول.وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الإثنين، إن "الشخص الذي ترك القنبلة في اسطنبول اعتُقل".