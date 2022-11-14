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شؤون فلسطينية

مُضرب عن الطعام منذ 15 يوماً.. نقل الأسير سامر العيساوي إلى زنازين (ريمون)

مُضرب عن الطعام منذ 15 يوماً.. نقل الأسير سامر العيساوي إلى زنازين (ريمون)
الأسير سامر العيساوي
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسير سامر العيساوي إلى زنازين سجن "ريمون".

وكانت قوات الاحتلال قد نقلت قبل يومين الأسير العيساوي إلى العزل الانفرادي تعسفيا، بعد رفضه فك إضرابه عن الطعام المتواصل لليوم الـ15 على التوالي، تضامنا مع ذوي الشهداء المحتجزة جثثهم لدى الاحتلال.

وقد أصيب الأسير العيساوي جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرض له قبل يومين من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال خلال اقتحام قسم 25 في معتقل (النقب).

وكان العيساوي قد اعتقل عام 2003 وحكم عليه بالسجن 30 عاماً، قبل أن يفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة تبادل، إلا أنه أعيد اعتقاله في تموز/يوليو 2012.

وبعد اعتقاله عام 2012، بدأ العيساوي إضراباً عن الطعام لمدة 9 أشهر، وهو بذلك يكون صاحب أطول إضراب عن الطعام، لينتزع بعد ذلك حريته في كانون الأول/ديسمبر 2013، ليعاود الاحتلال اعتقاله في حزيران/يونيو 2014.

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