إصابة سائحتين مغربيتين في انفجار اسطنبول

أعلنت المغرب، وجود سائحتين مغربيتين ضمن جرحى الانفجار الذي شهده انفجار شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم في مدينة اسطنبول، أمس.





وقالت القنصلية العامة المغربية باسطنبول، إنه: "فور توصلها بهذه المعلومات، توجهت مصالحها للمستشفيات المعنية قصد الاطمئنان والوقوف على حالة المواطنة الأولى، والتي تعرضت لكسور في رجليها، حيث تخضع حاليا لعملية جراحية في إحد المستشفيات المحلية"، موضحا أن إصابة المواطنة المغربية الثانية لا تستدعي نقلها إلى المستشفى".



وتابعت البيان أن "القنصلية ستظل تتابع عن كثب أوضاع المواطنين المغاربة المتواجدين بإسطنبول واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الإطار"، لافتا إلى أن أن البعثة القنصلية المغربية في إسطنبول "قامت، إثر حادث الانفجار، بتعبئة كافة أطرها من أجل تتبع ومواكبة وضعية المواطنين المغاربة المتواجدين بمدينة إسطنبول، حيث سارعت إلى التواصل مع السلطات التركية المختصة". وفق ما نقل (روسيا اليوم).



وأعلمت القنصلية العامة المغربية كافة المواطنين المغاربة، بأنها استحدثت "خلية أزمة، إلى جانب وضع أرقام هاتفية رهن الإشارة، من أجل التواصل والاستفسار"، داعية في نفس الوقت "المواطنين المغاربة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات التركية".



وكانت السلطات التركية قد أعلنت أن انفجار قنبلة في شارع الاستقلال بمدينة اسطنبول يوم الأحد قد أودى بحياة ستة أشخاص وتسبب في إصابة 82 آخرين.





رام الله - دنيا الوطن