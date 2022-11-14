"الخارجية": لم نُبلغ عن إصابات أو مفقودين بصفوف الفلسطينيين جراء انفجار إسطنبول

أفاد سفير دولة فلسطين لدى تركيا، د. فائد مصطفى، أنه لا يوجد شهداء من أبناء شعبنا نتيجة الانفجار الذي شهدته مدينة إسطنبول أمس الأحد.





كما أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، د. أحمد الديك، أن الوزارة لم تُبلغ حتى اللحظة عن أية إصابات أو مفقودين من أبناء جاليتنا وطلبتتا وأبناء شعبنا المتواجدين في تركيا، جراء التفجير الذي شهدته مدينة إسطنبول مساء أمس.





وأضاف الديك في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أننا نتابع على مدار الساعة للاطمئنان على جاليتنا وأبناء شعبنا وذلك بجهد متواصل لسفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى الجمهورية التركية، و"بانتظار أن نحصل على المعلومات من السلطات التركية، "حول ضحايا وجرحى العمل الإرهابي الجبان في إسطنبول".





وقُتل ستة أشخاص وأصيل نحو 80 آخرين في انفجار استهدف شارع استقلال في منطقة تقسيم وسط مدينة إسطنبول أمس.