عبر (الفيديو كونفرانس).. الرئيس الأوكراني يعلن نيّته المشاركة في قمة العشرين

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنيسكي، اليوم الاثنين، نيّته المشاركة في قمة العشرين المقبلة عبر (فيديو كونفرانس.)وقال زيلنيسكي: "نحن نستعد بنشاط لأسبوع مهم لأوكرانيا وهو أسبوع دبلوماسي. ستعقد قمة العشرين في إندونيسيا، وسيتم عرض موقفنا.. سيكون خطابي يوم الثلاثاء".في حين، قال الكرملين، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر القمة، وإن الوفد الروسي سيترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف. وفق ما نقل موقع (سبوتنيك)وتستضيف إندونيسيا التي تترأس حاليا مجموعة العشرين، قمة المجموعة في بالي في الفترة من 15 إلى 16 تشرين الثاني/ نوفمبر.