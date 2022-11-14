أوغندا: فيروس (إيبولا) يمتد إلى الجزء الشرقي من المدينة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الأوغنيدية ، روث أسينغ، عن امتداد فيروس (إيبولا) إلى الجزء الشرقي من البلاد، خارج مركز اندلاعه في المنطقة الوسطى.وقالت أسينغ في تغريدات عبر (تويتر)، إنه تم "تسجيل حالة وفاة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 45 عاما في منطقة جينجا بشرق أوغندا، وتوفي الرجل في منزله في 10 نوفمبر". وفق (روسيا اليوم).وأكدت أن الحالة مرتبطة على ما يحتمل بشقيقه، الذي سافر إلى جينجا من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قيل إنه التقط العدوى وتوفي في 3 نوفمبر بعدما مرض لمدة 10 أيام في منطقة جينجا، مشيرة إلى تفعيل عمليات تتبع المخالطين والتحقيقات الوبائية.ودعت الوزيرة المواطنين إلى التيقظ والحيطة والإبلاغ عن أي حالة إصابة بالفيروس يشتبه بها، ليتم أخذ الحيطة والإجراءات العلاجية والوقائية اللازمة.