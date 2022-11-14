الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة.. ويهدم ثلاثة منازل جنوب بيت لحم





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراليوم الإثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت من بيتونيا غربي رام الله، 3 مواطنين هم: المحرر أكرم سلمة، وطارق العمواسي، وأنس حسونة.وأفادت المصادر، بأن القوات اعتقلت المواطن أحمد زماعرة، ونجله إبراهيم، والشاب محمد أبو جعفر من بلدة حلحول شمال الخليل.وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سعيد الشاويش، و3 من أبنائه هم عبدالله، وحمزة، وأحمد، وجميعهم من سكان باب حطة، إلى جانب الشاب رائد العمواسي من بلدة عناتا، والشاب محمود الجولاني.في سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، ثلاثة منازل في قرية المنية جنوب بيت لحم.وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل يضم كل منها ثلاثة طوابق، مساحة الطابق الواحد250 مترا مربعا.وأضاف كوازبة أن الاحتلال هدم المنازل بحجة عدم الترخيص، وتعود للمواطن رشيد عبد ربه كوازبة.