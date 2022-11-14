تركيا تُعلن اعتقال منفذ انفجار اسطنبول

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الإثنين، إن "الشخص الذي ترك القنبلة في اسطنبول اعتُقل".



وأفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن انفحارًا وقع في ميدان تقسيم السياحي في إسطنبول وأدى قُتل ستة أشخاص على الأقل.



وبحسب وزير الداخلية، تشير البيانات الأولية إلى أن حزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب، وكلاهما تصنفهما أنقرة على أنهما "تنظيمات إرهابية"، وراء هذا العمل.



وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الأحد، إن الانفجار الذي وصفته السلطات بأنه "عمل إرهابي"، خلّف 81 مصابا، 39 منهم خرجوا من المستشفيات بالفعل.













رام الله - دنيا الوطن