الفوج الأول من معتمري غزة يغادر القطاع عبر معبر رفح البري

وكان الشيخ حاتم البكري، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أعلن أن اليوم الاثنين ستنطلق أولى قوافل المعتمرين من أبناء المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، لهذا الموسم عبر معبر رفح البري باتجاه الأراضي المصرية إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.





وثمن البكري حرص واهتمام القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية على تيسير وتذليل كافة الصعاب لضمان نجاح موسم العمرة لأهلنا في المحافظات الجنوبية، مبينا الدور الكبير لسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومتابعة السفير دياب اللوح والقنصل العام الدكتورة نداء البرغوثي لكافة الأمور والتنسيق مع مختلف طواقم السفارة، وإنجاز التأشيرات لجوازات سفر المعتمرين لتسهيل سفرهم.