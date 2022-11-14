الطقس: أجواء غائمة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصادة الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين غائما جزئيا، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما غدًا الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الارصاد الجوية الاخوة المواطنين من خطر، تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات، و تدني مدى الرؤيا الأفقية.