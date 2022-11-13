فلسطين على موعد مع منخفض جوي الأسبوع الجاري.. تعرف على تفاصيله

رام الله - دنيا الوطنكشف الراصد الجوي ليث العلامي، عن تطورات الحالة الجوية في فلسطين خلال الأيام المقبلة من هذا الأسبوع، وسط حديث عن منخفض جوي جديد سيضرب البلاد.وقال العلامي مساء اليوم الأحد، إن أحوال جوية غير مُستقرة ستكون يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وبالتالي فرص لزخات محلية من الأمطار فوق نطاقات ضيقة ومتفرقة جغرافياً (غير شاملة).وأضاف أن امتداد لمنخفض جوي مع طقس أكثر برودة سيكون يومي الأربعاء والخميس مع توقعات لهطول أمطار أكثر شمولية.بدورها، قالت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إن طقس فلسطين لهذه الليلة سيكون غائماً جزئياً إلى صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وأضافت أن طقس فلسطين ليوم غد الاثنين سيكون غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وأشارت إلى أن طقس فلسطين ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.ولفتت إلى أن طقس فلسطين ليوم الأربعاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح ادنى معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.