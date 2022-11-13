الخارجية الفلسطينية تدين تفجير إسطنبول وتتابع أخبار جاليتنا

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف الجمهورية التركية وضرب مدينة إسطنبول وأدى لوقوع العشرات بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين.وأكدت الوزارة وقوف فلسطين إلى جانب تركيا في هذه المحنة وفي مواجهة الإرهاب، وتعبر عن ثقتها بقدرة جمهورية تركيا بمواجهته والانتصار عليه.وتتابع الوزارة باهتمام كبير الانفجار الذي وقع في إسطنبول، وهي إذ تترحم على الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى، فإنها تتابع من خلال سفارة فلسطين لدى الجمهورية التركية وقنصليتها العامة في إسطنبول للاطمئنان على الجالية الفلسطينية والطلبة وأبناء الشعب المتواجدين في تركيا.