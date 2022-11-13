شؤون فلسطينية

لأول مره منذ عام 2007.. الاحتلال يسمح بدخول مادة (الفيبر جلاس) لغزة

لأول مره منذ عام 2007.. الاحتلال يسمح بدخول مادة (الفيبر جلاس) لغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الأحد، عن سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مادة (الفيبر جلاس) لقطاع غزة.

وأشار وينسلاند إلى أن الاحتلال قرر السماح بإدخال تلك المادة الخاصة بصنع وإصلاح قوارب الصيد، وذلك لأول مرة منذ منعها عام 2007.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر هذه المادة ذات استخدام مزدوج تستخدم لأعمال عسكرية من قبل المقاومة وحظرتها منذ فرضت الحصار على غزة.

وقال مكتب المنسق الأممي، إن هذه الخطوة مهمة وتأتي بموجب تسهيلات الأمم المتحدة، مؤكداً مواصلتهم العمل لتحسين حياة الفلسطينيين.

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