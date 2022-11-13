تفاصيل لقاء قيادي بين (فتح وحماس) في بيروت

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)عزام الأحمد، اليوم الأحد، في سفارة فلسطين في بيروت، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق، بحضور سفير فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، ورئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة (حماس) في الخارج علي بركة.وجرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز الجهود لتوحيد الصف الوطني وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في التوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.وأكد اللقاء التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، ورفض مشاريع التطبيع والتوطين، وتنفيذ مخرجات حوارات الجزائر للم الشمل الفلسطيني وفق إعلان الجزائر.وشدد اللقاء على تعزيز الوحدة الوطنية، واستمرار النضال من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.