شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وجهات هامة في العالم لا تريد إتمام المصالحة

الرئيس عباس: نتنياهو لا يؤمن بالسلام وجهات هامة في العالم لا تريد إتمام المصالحة
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو "لا يؤمن بالسلام" وذلك بعد أن تعامل معه لأكثر من مره خلال فترات ولايته.

وقال الرئيس عباس في لقاء مع قناة (القاهرة الإخبارية)، إن هذه هي المرة السادسة أو السابعة الذي سيتولى فيها نتنياهو، رئاسة وزراء إسرائيل، وأنه تعامل معه كثيرًا ووصفه بأنه "رجل لا يؤمن بالسلام".

وأضاف أنه ليس لديه خيار آخر غير التعامل مع نتنياهو، الذي يمثل إسرائيل المحتلة لأراضي فلسطين، وأنه مُجبر على التعامل معه، وفي الوقت ذاته متمسك بموقفه تجاه بلاده.

وأشار إلى أنه بعد اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالشرعية الدولية، أصبح من واجبنا التعامل مع الشرعية، وهي الطريق السياسي الذي نسلكه الآن، لافتًا إلى أن هناك 754 قرارًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة بفلسطين لم ينفذ واحد منها.

المصالحة

أكد الرئيس عباس، أن هناك جهات هامة في العالم لا تريد للمصالحة الفلسطينية ان ترى النور أو أن تتم بأي شكل.

وأضاف أنه خلال الأيام المقبلة سيكون هناك عودة للعاصمة الجزائرية لبحث آليات تطبيق ما تم الاتفاق عليه في (إعلان الجزائر) الأخير.

وشدد على حرصه الكامل على تحقيق المصالحة الفلسطينية، لافتاً أن المشكلة مع (حماس) تكمن في عدم اعترافها بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني وعدم اعترافها بالشرعية الدولية.

لا انتخابات بدون القدس

كما أكد الرئيس عباس أن إسرائيل ما زالت ترفض عقد الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح أن "أي تجاهل عن موضوع الانتخابات في القدس معناه تنازل عن المدينة، ومن حيث المبدأ لا نستطيع أن نجري الانتخابات بدون القدس".


 


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