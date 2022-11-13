عاجل

  • الرئيس عباس: نحاول الأن أن ندخل للمجتمع الأمريكي الرواية الفلسطينية المناهضة للرواية الإسرائيلية

  • الرئيس عباس: نتنياهو رجل لا يؤمن بالسلام

  • الرئيس عباس: هناك جهات هامة في العالم لا تريد للمصالحة الفلسطينية أن تتم

مباشر | مقابلة الرئيس محمود عباس مع قناة القاهرة الإخبارية


شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يدين تفجير إسطنبول ويعزي بالضحايا

الرئيس عباس يدين تفجير إسطنبول ويعزي بالضحايا
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
أدان الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول، وأدى إلى وقوع ستة قتلى و58 جريحًا.

وأكد الرئيس عباس، تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته، ووقوفهم الكامل مع الشعب التركي والقيادة التركية.

وقدم، تعازيه الحارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والشعب التركي وخاصة  لأسر ضحايا التفجير، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا ثقته الكبيرة بقدرة تركيا على تجاوز المحن التي تواجهها، لتستكمل دورها في المنطقة، وخاصة في دعم القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

انتزاع قرار بفتح مدخل جديد لقرى النبي صالح وبيت ريما ودير غسانة

انتزاع قرار بفتح مدخل جديد لقرى النبي صالح وبيت ريما ودير غسانة

افتتاح مدرسة وروضة الزيتونة في تربية بيرزيت

افتتاح مدرسة وروضة الزيتونة في تربية بيرزيت

عقب تفجير إسطنبول.. الخارجية: نواصل متابعتنا للاطمئنان على جاليتنا وطلبتنا في تركيا

عقب تفجير إسطنبول.. الخارجية: نواصل متابعتنا للاطمئنان على جاليتنا وطلبتنا في تركيا

حماس تتضامن مع تركيا عقب تفجير إسطنبول

حماس تتضامن مع تركيا عقب تفجير إسطنبول

مجدلاني لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: السلطة تتعرض لضغوط بشأن المشروع الأممي.. وهذا ما ستناقشه اللجنة التنفيذية

مجدلاني لـ"دنيا الوطن": السلطة تتعرض لضغوط بشأن المشروع الأممي.. وهذا ما ستناقشه اللجنة التنفيذية

الاحتلال يحوّل الأسير هشام بشكار من نابلس إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل الأسير هشام بشكار من نابلس إلى الاعتقال الإداري

نادي الأسير: تأجيل البت في طلب تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة

نادي الأسير: تأجيل البت في طلب تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة

تفاصيل لقاء اشتية بوفد من صندوق النقد الدولي

تفاصيل لقاء اشتية بوفد من صندوق النقد الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انتزاع قرار بفتح مدخل جديد لقرى النبي صالح وبيت ريما ودير غسانة

انتزاع قرار بفتح مدخل جديد لقرى النبي صالح وبيت ريما ودير غسانة

افتتاح مدرسة وروضة الزيتونة في تربية بيرزيت

افتتاح مدرسة وروضة الزيتونة في تربية بيرزيت

الاحتلال يحوّل الأسير هشام بشكار من نابلس إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يحوّل الأسير هشام بشكار من نابلس إلى الاعتقال الإداري

مواجهات مع الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح

مواجهات مع الاحتلال عند مدخل قرية النبي صالح

إصابتان في اعتداءات للمستوطنين على المزارعين غرب دورا الخليل

إصابتان في اعتداءات للمستوطنين على المزارعين غرب دورا الخليل

هيئة الأسرى: ظروف صحية مقلقة يقاسيها الأسيران صوفان وعمر داخل معتقل &#34;عسقلان&#34;

هيئة الأسرى: ظروف صحية مقلقة يقاسيها الأسيران صوفان وعمر داخل معتقل "عسقلان"

&#34;الاقتصاد&#34;: تصريحات وكيل شركة زارا في إسرائيل لا تمثل سياسة ونشاطات الشركة

"الاقتصاد": تصريحات وكيل شركة زارا في إسرائيل لا تمثل سياسة ونشاطات الشركة

&#34;التربية&#34; والتعاون الإسلامي تؤكدان على مرتكزات دعم التعليم في القدس

"التربية" والتعاون الإسلامي تؤكدان على مرتكزات دعم التعليم في القدس

منوعات

شاهد: حسين فهمي يدخل في نوبة بكاء حقيقية بسبب هذا الفيلم

شاهد: حسين فهمي يدخل في نوبة بكاء حقيقية بسبب هذا الفيلم

شاهد: والد حسام حبيب يطالب ابنه بطلب غريب بعد عودته لشيرين

شاهد: والد حسام حبيب يطالب ابنه بطلب غريب بعد عودته لشيرين

شاهد: هيا مرعشلي تحسم خبر طلاقها بظهورها مع شاب جديد

شاهد: هيا مرعشلي تحسم خبر طلاقها بظهورها مع شاب جديد

شاهد كيف عبرت رضوى الشربيني عن رأيها الغريب عن عودة شيرين لطليقها

شاهد كيف عبرت رضوى الشربيني عن رأيها الغريب عن عودة شيرين لطليقها

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بهذا الخبر الحزين

شاهد: رنا سماحة تفاجئ جمهورها بهذا الخبر الحزين

بعد الشائعات.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول حقيقة حملها بهذه الصور

بعد الشائعات.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول حقيقة حملها بهذه الصور

مهرجان القاهرة السينمائي يضع شروط غريبة للمرة الأولى لحضوره

مهرجان القاهرة السينمائي يضع شروط غريبة للمرة الأولى لحضوره

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تحدث ضجة بما قالته عن مسلسلات رمضان

شاهد: فنانة مصرية شهيرة تحدث ضجة بما قالته عن مسلسلات رمضان

شاهد: إطلالة جذابة وساحرة لدرة زروق باللون الأسود

شاهد: إطلالة جذابة وساحرة لدرة زروق باللون الأسود

شاهد: حسام حبيب يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن علاقته بشيرين عبدالوهاب

شاهد: حسام حبيب يغضب جمهوره بسبب ما قاله عن علاقته بشيرين عبدالوهاب

عربي

البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش &#34;فهو عدو لنا&#34;

البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش "فهو عدو لنا"

العاهل الأردني: لن نقبل بتهميش الفلسطينيين

العاهل الأردني: لن نقبل بتهميش الفلسطينيين

بالفيديو: انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن في أشهر مركز تجاري بالكويت

بالفيديو: انهيار سقف مطعم على رؤوس الزبائن في أشهر مركز تجاري بالكويت

مصر: محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة حول حادث الحافلة الذي راح ضحيته 20 شخصًا

مصر: محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل جديدة حول حادث الحافلة الذي راح ضحيته 20 شخصًا