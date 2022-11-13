الرئيس عباس يدين تفجير إسطنبول ويعزي بالضحايا

رام الله - دنيا الوطنأدان الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول، وأدى إلى وقوع ستة قتلى و58 جريحًا.وأكد الرئيس عباس، تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته، ووقوفهم الكامل مع الشعب التركي والقيادة التركية.وقدم، تعازيه الحارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والشعب التركي وخاصة لأسر ضحايا التفجير، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا ثقته الكبيرة بقدرة تركيا على تجاوز المحن التي تواجهها، لتستكمل دورها في المنطقة، وخاصة في دعم القضية الفلسطينية.