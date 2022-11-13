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عقب تفجير إسطنبول.. الخارجية: نواصل متابعتنا للاطمئنان على جاليتنا وطلبتنا في تركيا

عقب تفجير إسطنبول.. الخارجية: نواصل متابعتنا للاطمئنان على جاليتنا وطلبتنا في تركيا
الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تتابع باهتمام كبير الانفجار الذي وقع في إسطنبول، للاطمئنان على جاليتنا وطلبتنا وأبناء شعبنا المتواجدين في تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أنها تتابع أوضاع أبناء الجالية والطلبة وأبناء شعبنا، من خلال سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية وقنصليتها العامة في إسطنبول.

وسقط عدد من القتلى والجرحى في انفجار قوي لم يُعرف مصدره بعد ظهر اليوم الأحد، في شارع الاستقلال المزدحم بقلب اسطنبول، كما ذكر التلفزيون التركي "ان تي في".

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر التلفزيون، الانفجار في إسطنبول "هجومًا دنيئًا"، لافتا إلى أنه خلف "ستة قتلى و58 جريحًا" بحسب آخر حصيلة.

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