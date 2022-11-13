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دولي

الطيران الإسرائيلي يقصف ريف حمص.. والدفاعات السورية تتصدى

الطيران الإسرائيلي يقصف ريف حمص.. والدفاعات السورية تتصدى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تتصدى لأهداف معادية في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف حمص الجنوبي الشرقي وأسقطت عددا منها.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن طائرات تابعة لسلاح الجو قصفت أهدافاً إيرانية في محيط ريف حمص السوري.

وفي 26 من الشهر الماضي ذكرت الوكالة الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية في سماء محيط دمشق.

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