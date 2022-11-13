الاحتلال يحوّل الأسير هشام بشكار من نابلس إلى الاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنحوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسير هشام بشكار من مخيم عسكر للاجئين إلى الشرق من مدينة نابلس شمال الضفة، للاعتقال الإداري بعد نحو أسبوعين من الاعتقال.وأفادت عائلة المعتقل بشكار بأن محكمة الاحتلال العسكرية في سالم، أصدرت أمرا بالاعتقال الإداري بحق نجلها هشام لمدة ثلاثة شهور، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نجلها على معبر الكرامة خلال توجهه لأداء العمرة.في عام 2020 اعتقل بشكار أثناء مروره عبر حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس، بينما كان متوجها لتوزيع بطاقات حفل زفافه الذي كان مقررا بعد ثلاثة أيام من اعتقاله، وبعد أيام حكمت عليه محكمة الاحتلال بالاعتقال لمدة 55 يوما.