الشيخ يبحث مع السفير المصري آخر المستجدات

رام الله - دنيا الوطنبحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله مع سفير جمهورية مصر العربية إيهاب سليمان، آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة.وأشاد الشيخ، بعمق العلاقات بين فلسطين وجمهورية مصر العربية، مثمناً موقف مصر الشقيقة الداعم والدائم باعتبارها سنداً رئيسيا للقضية الفلسطينية.وتقدم الشيخ للسفير سليمان بالتهنئة بمناسبة توليه منصب سفير جمهورية مصر لدى دولة فلسطين، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.