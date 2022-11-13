مجموعة (BDS) والجالية الفلسطينية المانيا تقيم طاولة معلومات في الساحة الرئيسية في مدينة "بون"

رام الله - دنيا الوطننظمت مجموعة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، والجالية الفلسطينية في مدينة "بون" طاولة معلومات ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للممارسات الإجرامية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، في الساحة الرئيسية في مدينة "بون" الألمانية، بمشاركة ناشطين ومتضامنين وعددا من أبناء الجالية الفلسطينية.وجمعت التواقيع لحملة مليون توقيع من أجل استصدار قرار من البرلمان الأوروبي لوقف استيراد منتجات البضائع المنتجة في المستوطنات الى اوروبا.ورفعت الأعلام الفلسطينية ويافطات تدعم نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية التي تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.وتخلل الوقفة إجراء لقاءين صحفيين مع رئيس جالية بون ناصر الخليل وكذلك جورج رشماوي عضو المكتب التنفيذي للجالية الفلسطينية المانيا حول حملة المقاطعة وما يجري في فلسطين ومشروع الضم الإسرائيلي الذي يحول الشعب الفلسطيني إلى تجمعات بشرية تعيش في معازل تحت الحكم الإسرائيلي الكامل، في ضرب سافر لجميع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس وتحقيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي ١٩٤.