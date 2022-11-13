البرهان يحذر: أي شخص يتكلم عن الجيش "فهو عدو لنا"

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس مجلس السيادة، قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن جيشه يَعِدُ الشعب السوداني بفض الشراكة حتى ينال مبتغاه من أجل تغيير حقيقي.وبحسب موقع (العربية)، تحدث البرهان في كلمة ألقاها بقاعدة المرخيات العسكرية خلال مخاطبته للجنود، "يريد حكومة مدنية نحميها ونقف إلى جانبها وتبتعد عن المحاصصة" مبدياً تمنيه "تشكيل حكومة غير حزبية".وقال: "نعد الشعب أننا في صفه وكل شيء يحول دون تحقيق تطلعاته لن نقف معه وسينال مبتغاه وما خرج من أجله من اجل تغيير حقيقي وليس مصطنعا".وحذر من أن أي شخص يتكلم عن الجيش "فهو عدو لنا"، مؤكدا أنه لا توجد تسوية ثنائية وأن هناك ورقة قدمت وعمل الجيش عليها ملاحظات تحفظ للجيش قوته ووحدته.وقال إنه يود أن يطمئن الشعب السوداني، قائلا: "أننا سنمضي إلى ما يحقق استقرار ووحدة السودان، نريد توافقا تحميه القوات المسلحة ومدنية يحرسها الجيش".ومن ناحية ثانية قال البرهان: "سنسعى لتسوية مشاكلنا مع إثيوبيا سواء الحدودية أو سد النهضة، نمشي بخطوة جيدة ونسعى للتوافق مع جيراننا.. علاقاتنا مع دول الجوار علاقات متزنة ولا يشوبها أي توتر".