"الاقتصاد": تصريحات وكيل شركة زارا في إسرائيل لا تمثل سياسة ونشاطات الشركة

(INDITEX)

(INDITEX)









رام الله - دنيا الوطننقلت وزارة الاقتصاد الوطني، عن مجموعة شركةالاسبانية، تأكيدها بالتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان ونبذ العنصرية في سياساتها وفي ممارستها للأنشطة التجارية.جاء ذلك في رسالة جوابية على رسالة وزارة الاقتصاد الوطني التي طالبتها بمساءلة وكيل شركة "زارا" في إسرائيل عن تصريحاته ودعمه للمتطرف المستوطن، ايتمار بن غفير، الذي يحرض على قتل الفلسطينيينووفق بيان للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن ZARA تعد سلسلة من المحلات التجارية التي تنتمي إلى المجموعةالإسبانية إندتكس (INDITEX).وشددت المجموعة في رسالتها التي وصلت وزارة الاقتصاد الوطني، على ان تصريحات وكيل شركة زارا في إسرائيل لا تمثل ولا تعكس سياسة ورأي الشركة.وأكدت المجموعة في رسالتها، أنها ستتحقق مما ورد في رسالة الوزارة ، وستتخذ الإجراء الأنسب حيال ذلك.ومن الجدير ذكره ان وزارة الاقتصاد أرسلت أواخر الشهر الماضي رسالة إلى مجموعة شركةلإيضاح موقفها حول تصريحات وكيل شركة زارا في إسرائيل، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان.