"التربية" والتعاون الإسلامي تؤكدان على مرتكزات دعم التعليم في القدس

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين د. أحمد حنون لبحث آليات دعم التعليم في القدس خاصة في ظل الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة بحق التعليم المقدسي، وسياسات الأسرلة التي يجابهها.وأكد الطرفان أهمية المتابعة لعقد مؤتمر افتراضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعرض أبرز الانتهاكات، ونقل صورة عن واقع التحديات الماثلة للدول الأعضاء في المنظمة، وتسليط الضوء على نماذج من الانتهاكات بحق التعليم المقدسي.وحضر اللقاء؛ الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أيوب عليان، ومستشار الوزير ثروت زيد، ومسؤولة ملف القدس في المنظمة شيرين عويضة.