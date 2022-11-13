دولي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشارك في المنتدى الثاني لمبادرة السعودية الخضراء

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشارك في المنتدى الثاني لمبادرة السعودية الخضراء
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
استجابة لدعوة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، شرف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، الدورة الثانية لمنتدى لمبادرة السعودية الخضراء التي تنعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 27.

وجمع المنتدى، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، حكومات ورجال أعمال وقادة ومؤسسات وخبراء، لاستعراض التقدم الملموس الذي تحقق في تنفيذ أهداف المبادرة السعودية الخضراء. 

ورحب الأمير عبد العزيز في كلمته الافتتاحية بالمشاركين وعرض أبرز إنجازات المملكة التي حققتها تنفيذًا لالتزامها الذي قدمته عند إطلاق مبادرة السعودية الخضراء 2021.  كما أكد صاحب السمو الملكي مجدداً عزم المملكة أن تكون قدوة لباقي العالم في مجال التحول الي الطاقة النظيفة.

ودعا البلدان النامية لمساعدة بلدان أفريقيا وشرق آسيا في تنفيذ "مبادرة الوقود النظيف لأغراض الطهي" التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس الوزراء في المملكة العربية السعودية في افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ويستضيف المنتدى الذي يستمر لمدة يومين تحت شعار "من الطموح إلى العمل" متحدثين رئيسيين من جميع أنحاء النظام البيئي للمناخ بما في ذلك فخامة فجليبي كالديرون، رئيس المكسيك الأسبق؛ وعدة وزراء؛ ورؤساء تنفيذيون لشركات مثل أرامكو وتوتال إنيرجيز وأعضاء منظمات المجتمع المدني.

 وسيسلط المتحدثون الضوء على الخطوات التي اتُخِذت العام الماضي نحو تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة للمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى وضع خارطة طريق للسنوات القادمة.
ويُذكر أن منتدى مبادرة السعودية الخضراء.

و يُعقد سنويًا تحت رعاية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء، ويجمع القادة المعنيين بقضايا المناخ لمناقشة أفضل الممارسات، وتسليط الضوء على الابتكار، وتقييم التقدم، ودفع العمل الجوهري إلى الأمام في السباق لمواجهة آثار تغير المناخ.

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