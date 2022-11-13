مجدلاني برسالة لحزب التقدم والاشتراكية: نتطلع لتعزيز العلاقات بين الحزبين على كافة المستويات



وقال إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ونحن نبرق لكم بالتحية والتهنئة، فإننا نثمن عالياً المواقف القوية التي عبر عنها مؤتمركم وكلمتكم الافتتاحية اتجاه القضية الفلسطينية والنضال الوطني الفلسطيني على طريق الحرية والاستقلال الناجز، وبهذه المناسبة نتطلع لتعزيز العلاقات بين الحزبين الشقيقين وعلى كافة المستويات.



وتابع باسمي شخصياً، وباسم الرفيقات والرفاق أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، يسعدنا أن نتوجه لكم بأحر التهاني والتبريكات ومن خلالكم نتقدم بالتهنئة لكافة الرفيقات والرفاق أعضاء المؤتمر لدورهم المتميز في انجاح فعاليات المؤتمر والحوارات الجادة التي شهدتها أروقة المؤتمر من خلال الوثائق والتقارير التي شكلت نقاشاً عميقاً ضمن مخرجات هامة للمؤتمر الوطني نحو ترسيخ دور ومكانة حزبكم الشقيق كبديل ديمقراطي تقدمي وحزباً طليعياً في الحركة الوطنية واليسارية الديمقراطية في المغرب.





رام الله - دنيا الوطنهنأ الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمـد نبيل بنعبد الله، بإعادة انتخابه أميناً عاماً لحزب التقدم والاشتراكية في ختام أعمال مؤتمره الوطني العام الحادي عشر الذي انعقد في مدينة بوزنيقة.