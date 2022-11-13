"النضال الشعبي" تعزي مصر بضحايا حادث سقوط حافلة ركاب في ترعة شمالي مصر



وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة د. فادي كساب خلال برقيات تعزية باسم الأمين العام للجبهة د. احمد مجدلاني ، "نُشاطر الشعب المصري حزنه على ضحايا حادث السير مقدمين خالص التعازي لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وشعبًا."



وأضاف "نسأل الله أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يكتب الخير والسلامة للشعب المصري الشقيق.



رام الله - دنيا الوطنعبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عن تضامنها مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية وتعازيها الحارة لأهالي ضحايا حادث السير، بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، الذي وقع حينما انقلبت حافلة ركاب في ترعة "الرياح التوفيقي" على طريق المنصورة - ميت غمر، وأدت إلى وفاة 24 شخصاً.